Habeck намерена активизировать поддержку морского судостроения посредством дополнительных государственных субсидий.

После спасения правительством верфи Meyer Werft политик от партии "Зелёные" Роберт Габек предложил возможную будущую политическую поддержку судостроительной промышленности. Он заявил: "Мы должны укрепить секторы судостроения в различных других аспектах". На встрече в верфи Meyer Werft в Папенбурге он подчеркнул, что эту компанию, лидирующую на глобальном рынке круизных судов, необходимо сохранить. "Этот сегмент мы себе позволить не можем", - повторил он.

Он выделил значение нескольких аспектов для прибрежных районов. "Это не просто любой судостроительный завод", - отметил он. Он подчеркнул важность инновационного сайта в Папенбурге, где расположены обучающие учреждения, для многих других отраслей. Кроме того, судостроительный завод в конечном итоге внесет свой вклад в создание морских трансформаторных платформ для ветроэнергетики. Эти платформы являются критически важными элементами энергетического перехода и должны быть построены в Германии или Европе, а не в Китае.

На прошлой неделе федеральное правительство и Нижняя Саксония завершили спасение находящейся в трудном положении верфи. К сожалению, это вмешательство привело к потере около 340 из 3400 рабочих мест, ситуацию правительство пытается управляться как можно более ответственно. Совместно федеральное правительство и Нижняя Саксония инвестируют 400 миллионов евро в капитал и временно приобретают около 80 процентов собственности в судостроительном заводе. Кроме того, государственный сектор гарантирует банковские кредиты около 2 миллиардов евро. К 2028 году семья Meyer будет владеть примерно 20 процентами судостроительного завода, сохраняя своего рода опцию выкупа. Эта мера направлена на обеспечение стабильности судостроительного завода по крайней мере до 2028 года.

Несмотря на наличие достаточных заказов, компания зависит от банков для предфинансирования, которые в последнее время были не склонны предоставлять это финансирование. В результате правительство вмешалось с капиталом и гарантиями.

Вмешательство правительства в Meyer Werft, включая инвестиции в размере 400 миллионов евро и временную собственность, является критически важным для сохранения ведущего судостроителя круизных судов, верфи Meyer. Габек еще раз подчеркнул важность этой судостроительной верфи из-за ее инновационных обучающих учреждений и потенциала для строительства морских трансформаторных платформ в энергетическом переходе.

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