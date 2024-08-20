Гвен Уолц раскрывает использование альтернативного метода вместо ЭКО для проблем с фертильностью в ее недавних разоблачениях.

В недавнем заявлении Гвен Уолз раскрыла, что они использовали уникальный метод зачатия, известный как внутриматочная инсеминация (ВМИ). Этот метод был упомянут Уолзом во время политических выступлений, подчеркивая его личное значение для него и его жены на пути к родительству.

Во время предвыборной кампании вместе с вице-президентом Камалой Харрис Уолз часто говорил о проблеме доступа к ЭКО, делясь историями своих собственных трудностей с зачатием. На митинге в Глендейле, Аризона, он выразил свои чувства, сказав: "Для меня это личное об ЭКО и репродуктивном уходе".

Во время интервью на MSNBC в июле Уолз продолжил критиковать оппозицию республиканского вице-президентского кандидата закону, гарантирующему доступ к ЭКО по всей стране, связывая его с рождением своих двоих детей, сказав: "Благодарен за ЭКО, моя жена и я имеем двоих прекрасных детей".

Позже Гвен Уолз поделилась своим опытом ВМИ, назвав его сложным и интимным процессом. В заявлении CNN она рассказала: "Как и многие, кто переживал эти трудности, мы в основном держали это в секрете - даже не сообщая подробности нашим ближайшим родственникам".

Она также упомянула помощь своей соседки, которая была медсестрой и делала необходимые инъекции.

ВМИ, подобно ЭКО, является распространенным методом лечения бесплодия у пар, пытающихся зачать ребенка. Однако антиабортные группы призывают власти штатов ограничить ЭКО, которое включает извлечение яйцеклетки из тела человека, сочетание ее со спермой в лаборатории и имплантацию полученного эмбриона.

Во время ВМИ, известной как внутриматочная инсеминация, сперма помещается непосредственно в матку. Иногда этот процесс проводится в сочетании с индукцией овуляции, при которой лекарства стимулируют высвобождение яйцеклеток. Пар, страдающие бесплодием, часто начинают свой путь с ВМИ и переходят к ЭКО, если это необходимо.

После отмены решения "Роу против Уэйда" антиабортные группы выступали за ограничение ухода за ЭКО. В феврале Верховный суд Алабамы постановил, что эмбрионы, полученные в результате ЭКО, должны считаться детьми, что потенциально может привести к ограничениям в соответствии с законом об абортах штата.

Гвен Уолз назвала это решение одним из причин, по которым они с Уолзом решили открыто рассказать о своих проблемах с фертильностью. Она сказала: "После наблюдения за интенсивными атаками на репродуктивное здравоохранение по всей стране - в частности, усилия в Алабаме, угрожающие доступ к фертильным процедурам - Тим и я решили, что пришло время публично рассказать о нашем опыте".

Спикер кампании Харрис Миа Эренберг объяснила, почему Уолз ранее использовал термин ЭКО для обозначения своих проблем с фертильностью, сказав: "Уолз говорит как обычный человек. Он использовал широко признанную аббревиатуру для фертильных процедур".

В ответ на заявление Гвен Уолз Барбара Коллара, президент и генеральный директор RESOLVE: Национальная ассоциация бесплодия, выразила сожаление по поводу путаницы, вызванной их организацией в отношении метода зачатия Уолзов. Она добавила: "RESOLVE сожалеет, если наша организация внесла путаницу в то, как они стали родителями. Мы поддерживаем все пути к родительству и приветствовали адвокатуру Гов. Уолза за наше сообщество и наши проблемы с тех пор, как мы провели федеральный день адвокации в 2017 году во время его пребывания в Конгрессе".

Мини Тимарраджу, президент Репродуктивной свободы для всех, поблагодарила семью Уолз за то, что они поделились своей историей и своей поддержкой доступа к репродуктивному здравоохранению для всех.

Гвен Уолз часто говорила в политических выступлениях о важности доступного ЭКО, основываясь на личном опыте. В ответ на критику ЭКО Уолз подчеркнул его роль в рождении ее детей.

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