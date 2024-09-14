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Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

 and  Michael Bootcampf
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Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис, который насчитывает 115 случаев.

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп Гвардиола не хочет даже думать об этом.

Высокий суд не волнует Пепа Гвардиолу. "Мы подчинимся решению", - сказал менеджер Манчестер Сити, как будто речь идет о простом штрафе за нарушение правил дорожного движения. Однако слушания, назначенные на понедельник перед трехчленной дисциплинарной комиссией с полной властью, могут стать прологом к историческому решению.

А в чем суть дела? По данным британских СМИ, это "самое большое судебное разбирательство в истории футбола". Манчестер Сити, выигравший шесть из последних семи английских титулов, обвиняется Премьер-лигой в нарушении финансовых правил в 115 случаях. Обвинение заключается в том, что Чемпионская лига 2023 года, а также многие другие титулы были завоеваны незаконными и обманными способами, с командой, которая вообще не имела права существовать. Клуб решительно отрицает эти обвинения.

В чем именно обвиняют Сити? В сущности, речь идет о доходах от спонсорства, связях с бизнес-партнерами и операционных расходах, в том числе якобы тайных выплатах тренерам и игрокам. В деталях Сити обвиняется в...

  • Предоставлении неверной финансовой информации 54 раза (с 2008/09 по 2017/18)
  • Непредставлении точной информации о зарплатах игроков и тренеров 14 раз (с 2008/09 по 2017/18)
  • Нарушении правил УЕФА, в том числе правил честной игры, 5 раз (с 2012/13 по 2017/18)
  • Нарушении правил прибыльности и устойчивости Премьер-лиги 7 раз (с 2014/15 по 2017/18)
  • Несогласии сотрудничать с расследованиями Премьер-лиги 35 раз (с декабря 2018 по февраль 2023 года)

Обвинения направлены на бизнес-практики владельцев клуба из Абу-Даби, которые взяли под контроль Сити в 2008 году. Ранее УЕФА оштрафовал Манчестер за аналогичные нарушения и отстранил команду от Лиги чемпионов на два года в 2020 году. Однако это решение было отменено Спортивным арбитражным судом (CAS), снизив штраф с 25 до 8 миллионов фунтов. Тем не менее, Премьер-лига начала собственное расследование шесть лет назад.

Почему? Потому что, как выражается BBC, они подозревают "одно из самых больших финансовых скандалов в спорте". Результат может иметь "катастрофические последствия" для обеих сторон. Дело уже стоило обеим сторонам десятки миллионов фунтов.

Что говорит Сити? В пятницу представитель Гвардиолы повторил: "Все невиновны, пока не доказано обратное". Сам Гвардиола уже несколько лет твердит, что примет любое решение, но как бы говорит: "Продолжайте движение, здесь не на что смотреть!"

Какие наказания может понести Сити? Еще один крупный штраф, снятие очков или, в худшем случае, исключение из Премьер-лиги. Даже лишение титулов возможно после этого "самого большого сражения" (BBC).

Кто победит? Судебное разбирательство, как ожидается, продлится около десяти недель, и решение не будет принято, по крайней мере, до начала 2025 года - результат остается неопределенным, так как прецедентов на таком уровне нет. "У нас есть подробное правило", - сказал босс лиги Ричард Мастерс, "и часть любого спортивного соревнования - это обязательство соблюдать эти правила".

Несмотря на продолжающуюся правовую борьбу, футбольная команда Манчестер Сити продолжает усердно тренироваться под руководством Пепа Гвардиолы. Матч против Арсенала в Премьер-лиге в выходные дни служит временным отвлечением от обвинений в финансовых злоупотреблениях.

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