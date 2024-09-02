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Федеральные земли ГерманииНовостиПартия "Альтернатива для Германии"

Гуру предпочтений: новый "механизм стабильности" стал возможным

Послевыборный deadlock: AfD выходит как самая влиятельная фракция, однако ни одна другая партия не хочет сотрудничать с радикальной группой. Специалист видит потенциальные advantages.

 and  Lauren Adams
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Политический эксперт Андре Бродоцджидентифицирует потенциальные сотрудничества между ХДС и Левой...
Политический эксперт Андре Бродоцджидентифицирует потенциальные сотрудничества между ХДС и Левой партией в свежем ландтаге Тюрингии

- Гуру предпочтений: новый "механизм стабильности" стал возможным

Политический аналитик Андре Бродоц считает, что партнерство между ХДС и Левыми может стать реальностью в свете сложной динамики большинства в новом ландтаге Тюрингии. "Если это их единственный шанс увидеть ХДС в роли министра-президента, они, скорее всего, побудят своих коллег в Берлине найти решение", - сказал Бродоц в интервью Deutschlandfunk. Бродоц, преподающий политическую теорию в Университете Эрфурта, упомянул о компромиссном решении, которое, теоретически, исключает партнерство с Левыми для ХДС. Кроме того, намечаются выборы на национальном уровне в следующем году.

Бродоц привел исторический прецедент в парламенте Тюрингии: после политического кризиса после выборов в ландтаг 2019 года было сформировано правительство меньшинства из коалиции красных-красных-зеленых. Несмотря на то, что ХДС сотрудничала с этим правительством благодаря "механизму стабильности", соглашение не продлилось долго. Бродоц прокомментировал: "И один был креативным, один тогда не терпел Левых, но придумал 'механизм стабильности'. Возможно, что-то подобное произойдет снова, но наоборот".

На выборах в ландтаг в воскресенье самой сильной силой стала правая популистская партия AfD, набравшая около 32,8% голосов. Однако они вряд ли смогут сформировать правительство, так как все другие избранные партии отказываются сотрудничать с партией, признанной конституционным защищающим агентством надежно правоэкстремистской.

ХДС набрала 23,6% голосов, за ней следует недавно созданный альянс "Свобода и справедливость" (BSW) с 15,8%. Левые, возглавляемые министром-президентом Бодо Рамеловом, получили лишь 13,1% голосов. СДПГ едва пробилась в ландтаг с 6,1% голосов. Зеленые и FDP не смогли пройти в парламент.

Было надеяться, что результаты выборов позволят сформировать коалицию между ХДС, BSW и СДПГ. Однако предварительные результаты не указывают на большинство для этой коалиции.

В свете текущей политической динамики в Тюрингии и неблагоприятных вариантов коалиции AfD может оказаться в стратегически выгодном положении. Если другие партии продолжат отказываться сотрудничать с AfD, они могут столкнуться с трудностями при формировании большинства правительства, что может привести к затяжной политической нестабильности в штате.

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