Губернатор Северной Каролины Марк Робинсон, по сообщениям, госпитализирован после инцидента на политическом собрании, согласно сообщению.

Новости нации первыми сообщили о его госпитализации.

Робинсон, республиканский кандидат на пост губернатора штата, в пятницу посетил несколько мест по всему штату в соответствии с ранее запланированным графиком и обновлениями в социальных сетях. Его последним мероприятием на день был визит на шоу и парад грузовиков в Мейбери.

Ситуация все еще развивается и будет обновляться.

Стратегия кампании Робинсона в основном строилась на его твердой позиции в политике, и он стремился обратиться к консервативным избирателям. В связи с его внезапной госпитализацией политические аналитики сейчас спекулируют о влиянии этого события на его кампанию.

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