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ПолитикаНовости

Губернатор Северной Каролины Марк Робинсон, по сообщениям, госпитализирован после инцидента на политическом собрании, согласно сообщению.

 and  Alex Stellmacher
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Вице-губернатор Северной Каролины Марк Робинсон получил медицинскую помощь после инцидента на своем...
Вице-губернатор Северной Каролины Марк Робинсон получил медицинскую помощь после инцидента на своем политическом митинге

Губернатор Северной Каролины Марк Робинсон, по сообщениям, госпитализирован после инцидента на политическом собрании, согласно сообщению.

Новости нации первыми сообщили о его госпитализации.

Робинсон, республиканский кандидат на пост губернатора штата, в пятницу посетил несколько мест по всему штату в соответствии с ранее запланированным графиком и обновлениями в социальных сетях. Его последним мероприятием на день был визит на шоу и парад грузовиков в Мейбери.

Ситуация все еще развивается и будет обновляться.

Стратегия кампании Робинсона в основном строилась на его твердой позиции в политике, и он стремился обратиться к консервативным избирателям. В связи с его внезапной госпитализацией политические аналитики сейчас спекулируют о влиянии этого события на его кампанию.

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