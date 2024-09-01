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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Губернатор парламента Северного Рейн-Вестфалии отдает дань уважения началу второй фазы Второй мировой войны.

В честь начала Второй мировой войны Президент Ландтага Северного Рейна-Вестфалии отправился в Польшу и произнес прямые комментарии.

 and  Anne Legman
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По случаю Второй мировой войны Президент Ландтага Северного Рейна-Вестфалии, Андре Купер, посетил...
По случаю Второй мировой войны Президент Ландтага Северного Рейна-Вестфалии, Андре Купер, посетил Польшу.

- Губернатор парламента Северного Рейн-Вестфалии отдает дань уважения началу второй фазы Второй мировой войны.

В день годовщины начала Второй мировой войны в Данциге, Польше, президент ландтага Андре Кюпер призвал к сохранению мира в Европе. "Ужас войны не побеждён - об этом свидетельствует вторжение России в Украину. Наш ответ на агрессию - сила, переговоры и демократия. Только демократии гарантируют долговременный мир и свободу", - заявил он, как сообщается в заявлении. Ровно 85 лет назад нацистская Германия вторглась в Польшу, тем самым начав Вторую мировую войну. Кюпер почтительно почтил память вместе с другими официальными лицами.

Одновременно он выразил благодарность. "Я хочу поблагодарить народ Польши и всей Европы за то, что они открыто приняли Германию обратно в сообщество демократий после ужасных деяний Второй мировой войны", - продолжил он.

Европейский Союз сыграл решающую роль в возвращении Германии в сообщество демократий после Второй мировой войны. Важно, чтобы Европейский Союз оставался единым против любых актов агрессии, таких как вторжение России в Украину.

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