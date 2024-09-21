Губернатор Ньюсом принял закон, ограничивающий использование социальных сетей среди подростков.

Закон о защите нашей молодежи от цифровой зависимости запрещает онлайн-сервисы и приложения предоставлять "захватывающую ленту" несовершеннолетним, если они не знают их возраста или не имеют родительского согласия. Он легко прошел через демократически управляемый законодательный орган штата в прошлом месяце.

"Каждый родитель знает, какой вред может нанести одержимость социальными сетями детям – изоляция от человеческого общения, стресс и тревога, и бесчисленные часы, потраченные после отбоя", - сказал Ньюсом, демократ. "С этим законом Калифорния помогает защитить детей и подростков от намеренно разработанных функций, которые поддерживают эти вредные привычки".

Закон определяет "захватывающую ленту" как "цифровую платформу, онлайн-сервис, приложение или мобильное приложение, где различные элементы медиа, созданные или разделенные пользователями, рекомендуются, выбираются или повышаются для отображения пользователю, на основе информации, предоставленной пользователем, или связанной с пользователем или его устройством, если не соблюдаются определенные условия".

Он запрещает уведомления от платформ с полуночи до 6 часов утра и с 8 часов утра до 3 часов дня в понедельник-пятницу с сентября по май (школьные часы), за исключением случаев, когда получено родительское согласие. Платформы должны позволять родителям выбирать конкретные часы ограничения для своего ребенка, ограничивать доступ к ленте платформы, просматривать количество "лайков" и устанавливать аккаунт ребенка в частном режиме.

Ссылаясь на другой закон Калифорнии о регулировании социальных сетей, принятый в 2022 году, закон запрещает компании использовать личные данные ребенка таким образом, который компания знает или должна знать, что это материально вредно для физического здоровья, психического здоровья или общего благополучия ребенка. Критики закона Калифорнии "Кодекс возраст-соответствующего дизайна" выразили обеспокоенность тем, что формулировка "материально вредно" слишком расплывчата и опасаются нарушения Первой поправки, и закон столкнулся с правовыми вызовами.

Спикер штатного сенатора Нэнси Skinner, демократа, спонсировавшего закон, сказал, что новый закон не предоставляет никакого "частного права на действие", что позволяет любому подать в суд для его исполнения. Вместо этого он предоставляет полномочия генеральному прокурору для его исполнения через гражданские иски.

Закон вступит в силу 1 января 2027 года. Спикер Нэнси Skinner сказал, что генеральный прокурор имеет время между подписанием закона и его вступлением в силу для установления правил наказания для компаний социальных сетей и определения родительского согласия для возрастной верификации.

Спикер Нэнси Skinner также отметил, что закон требует возрастную верификацию только в том случае, если несовершеннолетний выбирает обычные настройки социальных сетей вместо тех, которые разработаны для несовершеннолетних.

Поддержники калифорнийского закона праздновали его принятие в прошлом месяце и считают, что он усилит безопасность и конфиденциальность детей в Интернете. Джеймс П. Стейер, генеральный директор Common Sense Media, некоммерческой организации, поддерживающей детей, родителей и школы в навигации по медиа, подчеркнул тот факт, что закон требует от компаний социальных сетей предлагать несовершеннолетним хронологические ленты вместо алгоритмических, что является полезной функцией.

"Это означает, что дети увидят больше контента, который они хотят видеть - от друзей или других, на которых они подписаны, а не то, что Мета и другие крупные компании хотят, чтобы дети видели, потому что они зарабатывают так много денег, держа их прикованными к Интернету. Этот закон полезен для психического и физического здоровья детей", - сказал Стейер в заявлении.

Группы, выступающие за технологии, опасаются охлаждающего эффекта. Эми Бос, директор NetChoice по вопросам штатов и федерального уровня, написала Ньюсому в этом месяце, что закон вмешивается в способность платформ осуществлять редакционную дискрецию, что является "ядром защиты Первой поправки Первой поправки".

"Закон штата Калифорния 976 запрещает веб-сайтам использовать 'захватывающие ленты' для распространения контента своим пользователям. Но эти 'захватывающие ленты' являются результатом контента, 'выбранного' и 'приоритизированного' для пользователей. другими словами, ограничение того, как веб-сайты распространяют информацию, напрямую вмешивается в их способность осуществлять редакционную дискрецию", - написала Бос.

Калифорния является последним штатом, в котором введены законы о социальных сетях из-за опасений по поводу их использования среди детей, хотя инициативы в некоторых штатах столкнулись с правовыми вызовами в отношении конституционности законов. Верховный суд согласился рассмотреть дело в следующем сезоне, связанное с требованиями к верификации возраста в Техасе для сексуально откровенных веб-сайтов, решение по которому может определить судьбу законов штатов о социальных сетях, которые вводят строгие требования к верификации возраста для онлайн-платформ.

Между тем, в знаке того, что некоторые компании уже вводят ограничения без законодательного действия, Instagram объявил в этом месяце, что он будет вводить настройки "подросткового аккаунта", которые автоматически сделают миллионы подростковых аккаунтов частными и ограничат тип контента, который все пользователи моложе 18 лет могут просматривать в приложении. Подростковые пользователи также получат уведомления о времени, которые побуждают их выходить из системы после часа каждый день, и приложение переключится на "тихий режим", отключая уведомления и отправляя автоматические ответы на прямые сообщения между 10 часами вечера и 7 часов утра.

"Этот новый закон в Калифорнии, известный как 'Закон о защите нашей молодежи от цифровой зависимости', стремится решить проблемы в сфере политики и технологий, регулируя платформы социальных сетей, в частности, их использование несовершеннолетними", - сказал Стейер.

"Политическая обстановка в Калифорнии перемещается к более строгим регулированиям социальных сетей, с 'Законом о защите нашей молодежи от цифровой зависимости' последним примером этой тенденции", - отметила Бос.

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