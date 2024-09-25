Губернатор Небраски отменяет инициативу по изменению метода распределения голосов избирателей, что является отступлением от целей бывшего президента Трампа.

Следующее заявление последовало после того, как республиканский законодатель, сенатор Майк МакДоннелл, объявил о своем отказе поддерживать последнюю попытку оспорить закон, который назначает выборщиков в соответствии с congressional districts.

В заявлении Пиллен, также республиканец, сказал: "Учитывая важность для Небраски и нашей страны, мы приложили все усилия для достижения этой цели", описывая поворот событий как "глубоко разочаровывающий".

Это свежая новость и остается предметом дальнейших обновлений.

Несмотря на приверженность Пиллена делу, недавний политический поворот может помешать их усилиям по отмене закона. Эта ситуация подчеркивает сложности и непредсказуемость политики.

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