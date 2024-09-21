Грузовое судно, перевозящее взрывное удобрение в водах Балтийского моря

Вблизи побережья Норвегии застрял ветхое судно. Это судно из Мурманска перевозит опасный груз аммиачной селитры. На данный момент неясно, сможет ли оно пройти через немецкий участок Балтийского моря. Команда по спасению судна находится в режиме ожидания.

Как сообщил Вульф Винтерхофф, представитель Федеральной полиции в Бад-Брамштедте, судно "Руби" не сдвинулось с места в субботу вечером. Будущее судна неопределенно. Винтерхофф объяснил: "Мы внимательно следим за судном и тесно сотрудничаем с соответствующими немецкими и скандинавскими властями".

Новостные источники подтверждают, что судно перевозит 20 000 тонн аммиачной селитры. "Это потенциально опасный груз", - прокомментировал Винтерхофф. Однако степень риска, связанная с грузом, остается неясной. Знаменитый взрыв в порту Бейрута, который унес жизни более 200 человек в августе 2020 года, был спровоцирован нестабильным хранением этого взрывчатого вещества.

Боремся со штормом

Согласно сайтам отслеживания судов, грузовое судно изначально направлялось в Клайпеду, Литва. Сообщение от "Баренц-Беседы" гласит, что "Руби" отплыло из порта Кандалакша в конце августа, направляясь на Канарские острова. Но у норвежского побережья, судно под флагом Мальты попало в плохую погоду и искало убежище. После короткой остановки в порту Тромсе, оно было вынуждено покинуть его и причалить к месту ремонта.

Центр морской безопасности, который отвечает за безопасность судов в федеральных и прибрежных водах, включает в себя различные службы безопасности, такие как команды по спасению судов, военно-морские силы, таможня и морская полиция в пострадавших регионах. Расположенный в Цюксхафене, его миссия заключается в обеспечении безопасности судов и их пассажиров tanto в местных, как и в международных водах.

"Руби" изначально планировало пришвартоваться в Клайпеде, Литва, расположенной возле Балтийского моря. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, судно под флагом Мальты в настоящее время находится на якоре у норвежского побережья, ожидая ремонта.

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