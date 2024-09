Грузовой грузовик в настоящее время имеет господство над Германией.

Историческая победа для альянса Сахры Вагенкнехт: формирование настоящего и будущего Германии. Формирование правительства без участия новой партии кажется маловероятным в Саксонии и Тюрингии, но возможно с БСВ. СДПГ и ХДС сталкиваются с многочисленными вызовами после выборов.

Вопрос, который многие журналисты осмеливались задать лишь недавно, все еще витал в воздухе: может ли Сахра Вагенкнехт и ее только что созданный альянс действительно повлиять на политический ландшафт Германии? Скептицизм был велик, так как было мало информации о тайных планах Вагенкнехт в узком кругу доверенных лиц. Но недавние выборы в Саксонии и Тюрингии внесли ясность: да, это может произойти - и даже более того! Эта новая партия, дебютировавшая на политической сцене, набрала двузначные цифры в обоих штатах и стала третьей по силе силой в каждом из них.

Результаты оказались более впечатляющими, чем 6,2% на выборах в Европарламент по всей стране. Политическая парадигма Сахры Вагенкнехт решительно меняет баланс сил в федеральной республике. В этих двух штатах вести переговоры без участия новых партий кажется невозможным. В Тюрингии ХДС не сможет сформировать большинство без БСВ. В Саксонии Михаэль Креtschmer, возможно, пригласит своих партнеров из ХДС, БСВ, на политический танец. Особенность в том, что в обоих штатах присутствие СДПГ становится необходимым. В основном из-за сильной performances AfD в парламентах Тюрингии и Саксонии, функционирующую коалицию можно достичь только с тремя партиями. Тем не менее, БСВ требует существенных уступок tanto от ХДС, как и от СДПГ. На вершине их списка стоит прекращение поставок оружия в Украину.

СДПГ и ХДС должны пересмотреть свою позицию по Украине

Вряд ли такой сдвиг в политике окажется всего лишь пустыми словами в коалиционных соглашениях этих государственных правительств. Мощь БСВ не является кратковременным трендом в Саксонии и Тюрингии; она напрямую связана с их твердой позицией по Украине. Этот вопрос вызывает глубоко укоренительное недоверие к безоговорочной поддержке Германии Украины в ее оборонительной войне против российских оккупационных сил. Восток по-прежнему преследуется подозрениями в отношении связей Германии с Америкой и НАТО, а также страхами перед Россией или даже симпатиями к ней. Маловероятно, что Вагенкнехт уступит свои непреклонные требования по Украине ради пустых обещаний, чтобы завоевать политическое место.

Такие проблемы небезразличны для СДПГ и ХДС. Оба федерального канцлера Олаф Шольц и председатель ХДС и предполагаемый кандидат в канцлеры Фридрих Мерц выразили решительную поддержку Украине в ее борьбе против оккупационных сил Путина. Одновременно они признали общественное недовольство этой позицией в восточных регионах республики во время выборов в ландтаги. Возможно, БСВ даже победит на метле, как шутливо заметил политик СДПГ этим летом, если только эта метла не будет поставлять оружие в Киев.

Таким образом, главный вопрос заключается в том, готовы ли СДПГ и ХДС рискнуть развалить коалиции на Востоке, якобы погрузив два федеральных штата в неопределенность, просто чтобы сохранить политику в отношении Украины, которая может снова стоить им голосов на предстоящих федеральных выборах.

Борьба ХДС с долговым тормозом

Для ХДС сложности только начинаются. Демонстрация единства с БСВ в обоих штатах может означать, что Креtschmer сохранит свой министерский пост в Саксонии и получит дополнительный пост для Марио Войта в Тюрингии. Это обнадеживающее достижение, особенно если ХДС по-прежнему остается главной силой в Саксонии, обойдя AfD, и показывает небольшое улучшение в Тюрингии, несмотря на неблагоприятные условия. Но цена за эти посты министра-президента высока: БСВ также добивается реформы долгового тормоза. Креtschмер, ярый сторонник долгового тормоза, часто критиковал приверженность коалиции "светофор" этому стандарту в политических целях. А теперь он должен уступить?

Как Мерц отреагирует на это, неясно. Он Consistently advocated for the CDU to wait until after the East German elections to decide on its chancellor candidate, should he succeed in becoming the CDU's chairperson following the Brandenburg elections on Sept 22. If Merz does become the chairperson after triumphing in eastern Germany, will he be the one leading the charge to secure a chancellorship from his eastern branches, or the one rendered helpless as they claim other contenders for the chancellor post? Details of CDU and CSU ministers who are reportedly waiting for an opportune moment to challenge Merz's nomination further muddy the waters.

Надвигающийся провал для СДПГ

СДПГ, уверенная в том, что ХДС в конечном итоге уступит реформе долгового тормоза, не возражает против поддержки соответствующего требования БСВ. Снижение ограничений долгового тормоза для инвестиций является областью согласия для обеих партий. Но СДПГ тревожно ждет оживленной дискуссии о политике Шольца по Украине. В 2021 году СДПГ стала доминирующей силой в восточных регионах. Теперь их федеральные парламентарии от Рюгена до Циттау находятся под угрозой потери своих мест из-за твердого общественного противодействия поставкам оружия и санкциям против России на Востоке.

Результаты обоих выборов нанесли существенный удар по СДПГ, символизируя "черный глаз": черный из-за того, что СДПГ не смогла избежать своей доли вины за сильный результат АФД. В Саксонии и Тюрингии есть существенное недовольство федеральным правительством. Коалиция, возглавляемая СДПГ, не смогла смягчить глубоко укоренившееся недоверие к либеральному верховенству права, а скорее усугубила его. Одновременно СДПГ удалось избежать катастрофы: в обоих штатах социал-демократы неожиданно сохранили место в земельном парламенте и даже создали основу для потенциального участия в правительстве.

Однако этого может не хватить, чтобы успокоить фракцию в парламенте и базу партии, что поднимает вопрос о Писториусе. Ни Шольц, ни руководство партии не смогли успешно уменьшить слухи о том, что Писториус может заменить Шольца в качестве кандидата в канцлеры. Тем не менее, партия, кажется, сохраняет самообладание до 22 сентября, когда Бранденбург решит о переизбрании Вайдке в качестве министра-президента СДПГ.

Зеленые едва избежали этого: сохранение места в земельном парламенте облегчение для партии, которая широко нелюбима в Саксонии. Сам Креtschmer не хотел их там, не говоря уже о его правительстве. В Тюрингии их уход был давно ожидаем: помимо общей оппозиции к Зеленым, внутренние разногласия в правительстве штата повлияли на результат выборов. Федеральная партия борется со стратегиями для сельских районов и Востока, игнорируя внешнюю критику как злую.

Что касается FDP, их ожидания были невысокими с самого начала. В Саксонии они попали в перекрестный огонь между АФД и ХДС. Федеральная ассоциация расходится с тюрингенским FDP из-за дела Кеммериха. С одной стороны, результаты около 1% почти незначительны, особенно для правящей партии на федеральном уровне. С другой стороны: это все еще существенное снижение по сравнению с их прежними позициями.

Кубицки прокомментировал ту же ночь: "Результат выборов указывает: Коалиция "светофор" потеряла свою легитимность. Если значительная часть избирателей отвергает ее, следуют последствия." Он также заявил: "Коалиция "светофор" безусловно вредит Свободной демократической партии."

Несмотря на то, что Кубицки все еще является частью расширенного руководства FDP, его заявление указывает на постоянный призрак досрочного распада коалиции "светофор" после выборов в Саксонии и Тюрингии. Вогенкнехт и симпатизирующие ей партии штата могут рассмотреть эту возможность, когда получат скорые приглашения на переговоры.

Комиссия, входящая в состав правительств штатов Саксония и Тюрингия, должна будет справиться с сложностями работы tanto с ХДС, как и с BSW, особенно в отношении позиции BSW по прекращению поставок оружия в Украину.

В переговорах по формированию правительства в обоих штатах Комиссия сыграет ключевую роль в посредничестве между конфликтующими интересами СДПГ, ХДС и BSW, особенно в отношении реформы бюджетного правила, требуемой BSW.

Читайте также: