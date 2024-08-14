- Грузовик с напитками теряет груз - пробки перед туннелем Эльбы

Фургон с ящиками напитков на шоссе вызывает задержки движения возле Эльбентуннеля. Грузовик, перевозивший ящики с напитками,失去控制 и опрокинулся на А7 в направлении север, перед съездом Waltershof, в результате чего его груз рассыпался, как сообщил представитель центра управления движением. Из-за того, что место аварии проезжает только в одной полосе, образовалась пробка. Заторы уже начались от треугольникаHamburg-Southwest. Удаление фургона и его груза займет до вечера.

Авария, произошедшая из-за того, что фургон потерял управление и его груз рассыпался на шоссе, привела к увеличению риска новых аварий из-за снижения видимости и закрытия полос. Важно предупредить водителей быть особенно осторожными и соблюдать безопасную дистанцию, чтобы предотвратить дополнительные аварии в этом районе.

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