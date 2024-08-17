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Федеральные земли ГерманииНовостиРегиональная политика

Группы, представляющие разнообразные группы членов

В земельном парламенте Гессена некоторые политические группы наблюдали рост своего членства, в то время как другие борются со снижением. Одна из заметных партий сталкивается со сложностями управления данными.

 and  Ann Bradley
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В настоящий момент в ландтаге Гессена представлены пять политических фракций: ХДС, АдГ, СДПГ,...
В настоящий момент в ландтаге Гессена представлены пять политических фракций: ХДС, АдГ, СДПГ, Зеленые и СВП.

- Группы, представляющие разнообразные группы членов

В первой половине 2024 года члены партии СДПГ в Гессене столкнулись со снижением числа членов. По данным Немецкого пресс-агентства, на 30 июня партия насчитывала 40 414 членов, что на 1 475 меньше, чем в том же периоде 2023 года, и составляет 3,5-процентное снижение. Районы Гессен-Юг и Гессен-Север показали снижение на 4% и 2,6% соответственно. Представитель партии выразил сожаление по поводу каждого ухода члена, особенно в такое время, когда демократические ценности находятся под давлением. СДПГ планирует усилить набор новых членов, учитывая снижение числа членов в конце 2023 года.

С другой стороны, партия "Альтернатива для Германии" в Гессене показала значительный рост числа членов. По состоянию на 30 июня 2024 года партия насчитывала 3 345 членов, что на 1 131 больше, чем в предыдущем году. Со-спикер партии Андреас Лихерт связывает этот рост с "подробным многоступенчатым процессом приема". Зеленые в Гессене также показали рост числа членов, достигнув 10 358 членов к этой же дате, что на 6,9% больше, чем в предыдущем году. Председатель партии Катрин Андерс подчеркнула статус партии как постоянно растущей организации.

Свободные демократы в Гессене столкнулись со снижением числа членов, насчитывая в конце июня 2024 года 6 858 членов, что на 6,4% меньше, чем в предыдущем году. Генеральный секретарь Морitz Promny признал снижение, но остался оптимистичным в отношении поддержки партии среди молодых людей.

Технические проблемы с доступом к данным помешали партии ХДС в Гессене предоставить текущие цифры членства. Представитель Тобиас Бейер ссылается на кибератаку на партию во время избирательной кампании по выборам в Европарламент в июне этого года. По состоянию на поздний ноябрь 2023 года Христианско-демократический союз в Гессене насчитывал 32 955 членов, что на 546 меньше, чем в начале 2023 года.

Стратегия СДПГ по борьбе со снижением числа членов включает в себя акцент на наборе новых членов, признавая важность каждого члена в такое время, когда демократические ценности находятся под давлением. В то же время региональная политика является важной для партий, таких как AfD в Гессене, поскольку их подробный процесс приема способствует значительному росту числа членов.

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