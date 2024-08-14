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Федеральные земли ГерманииНовостиНочная жизнь и окружающая среда

Группы по информированию поддерживают празднования - очень хорошая мера

Управление датой изнасилования в ночной жизни сопряжено с риском. В клубах Гиссена присутствуют команды, готовые к таким случаям и оказывающие поддержку пострадавшим.

 and  Anne Legman
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Безопасно отпраздновать и отдохнуть в нескольких клубах Гиссена — для этого существуют так...
Безопасно отпраздновать и отдохнуть в нескольких клубах Гиссена — для этого существуют так называемые группы осведомленности, которые поддерживают гостей клубов и вечеринок в безопасном перемещении по ночной жизни.

- Группы по информированию поддерживают празднования - очень хорошая мера

Наслаждайтесь ночной жизнью беззаботно и безопасно - именно об этом мечтают посетители клубов и вечеринок. В Гиссене некоторые клубы теперь имеют так называемые команды осведомленности, которые есть для гостей и предоставляют помощь при вопросах и в случае чрезвычайных ситуаций.

Фридерике Штибане, глава офиса по вопросам женщин и равенства в городе Гиссене, говорит о "очень, очень хорошей мере", которая также повышает осведомленность о потенциальных рисках, таких как наркотики для датского рапа в напитках. Она рада тому, как хорошо были приняты предложения, запущенные некоторое время назад, сказала Штибане. Посетители клубов и вечеринок теперь могут сказать с чистой совестью: "Если вы идете на вечеринку: Здесь есть люди, которые заботятся о вас."

Для тех, кто хочет участвовать в командах осведомленности, офис женщин предоставляет различные принадлежности, в том числе ваучеры для женской ночной такси Гиссена, тест-полоски для наркотиков для датского рапа и ламинированные карты с важными номерами телефонов для медицинских учреждений, полиции и консультативных служб. Эти принадлежности уже запросили около дюжины клубов и мероприятий, сказала Штибане. Был также создан клуб.

Команды обучаются для сложных ситуаций

Были случаи сексуального насилия и даже изнасилования после тайного введения наркотиков для датского рапа, сказала Штибане. Уже были карнавальные мероприятия с 20-30 пострадавшими женщинами в Гиссене. Мужчин также иногда целят ночные нападения, при этом основной проблемой является ограбление.

Кроме принадлежностей, офис женщин также предоставляет обучение. Команды должны уметь вовлечь полицию в случае подозрения на нападение или убедить пострадавшего пройти анализ мочи в университетской клинике Гиссена как можно скорее, если подозреваются наркотики для датского рапа. Вещество обнаруживается в моче или крови пострадавшего лишь в течение относительно короткого времени. Также важно, чтобы окружающая среда была чувствительна к тому, чтобы не оставлять пострадавшего одного.

Кроме того, команды могут быть полезны в том, чтобы успокоить тех, кто может находиться в проблемной или подавляющей ситуации - вот почему наборы также содержат глюкозу и беруши. В них также содержатся так называемые "спайки", анти-наркотические крышки для бутылок, которые предотвращают введение нежелательных веществ в бутылки с напитками.

С населением около 93 000 человек Гиссен считается городом с самым высоким процентом студентов в Германии.

Во время бурной ночной жизни Гиссена команды осведомленности служат маяком безопасности и поддержки. Они предоставляют инструменты и обучение, чтобы помочь бороться с наркотиками для датского рапа и другими рисками, способствуя созданию более безопасной среды для всех посетителей вечеринок. Окружающая среда играет здесь решающую роль, будучи чувствительной к тому, чтобы никто не оставался в беде.

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