- Группа защиты прав потребителей испытывает обманчивые практики.

Через три недели стартует Октоберфест, и для многих успешный вечер на фестивале включает в себя столик в шатре, традиционный наряд в виде дрндля и ледерхозен. Но что делать, если все уже распродано? Онлайн-платформы по продаже билетов обещают помощь, но Баварский центр защиты прав потребителей предупреждает о ненадежных предложениях и завышенных ценах в несколько тысяч евро за столик. К сожалению, даже обладатели дорогих билетов могут не попасть в шатер.

"Многие организаторы включают в общие условия обслуживания пункт о недействительности резерваций, не приобретенных напрямую у них", - предупреждает ассоциация. В результате люди остаются за бортом. Кроме того, появляются поддельные предложения. Мошенники используют высокий спрос, делая невозможным впоследствии вернуть деньги от якобы продавца. "Посетители остаются с убытками", - говорит адвокат ассоциации Татьяна Хальм.

Официальная платформа для перепродажи столиков

Те, кто хочет обезопасить себя, должны заблаговременно забронировать столик на сайтах организаторов, как рекомендуется. Кроме того, с 1 сентября в 12:00 на официальном сайте oktoberfest-booking.com откроется платформа для перепродажи уже забронированных столиков другим заинтересованным лицам. По словам главы Октоберфеста Клемensa Баумгартнера (ХСС), на этой платформе верхним пределом является первоначальная цена. Город подчеркивает связанные с этим интернет-расходы. Покупаются ваучеры на определенную сумму еды и напитков, как правило, два литра пива и цыпленок на человека. Остальные ваучеры можно обналичить в гастрономических заведениях организаторов в течение некоторого времени после Октоберфеста.

6000 евро за столик в шатре Хакер?

Легальная гарантия, которую другие платформы, предлагающие резервации на вторичном рынке, предоставить не могут. Один из поставщиков продает столик на восемь-десять человек в популярном шатре Хакер в субботу вечером - в зависимости от расположения, стоимость колеблется от 6000 до 6500 евро. Они заявляют, что билеты не получены от операторов шатра, а от individuals, которые приобрели их у организаторов. "Подтверждение резервации и/или карта/браслет входа содержат имя первого покупателя и не могут быть переписаны на ваше имя. Законность передачи резерваций столиков спорна", - пишут операторы сайта и гарантируют возврат в случае проблем.

"Это ненадежное предложение, но сложно вмешаться", - говорят операторы шатра Хакер. Те, кто бронирует напрямую у фестивального организатора, платят 604,80 евро за самый дорогой столик на десять человек, плюс 15,40 евро за доставку, включая ваучеры на пиво и жареного цыпленка. Дорогие столики на других поставщиках часто покупаются европейцами "просто из-за незнания". "Мы находимся в постоянном контакте со своими юристами, чтобы идентифицировать продавцов, то есть наших клиентов, и отправлять им письма с предупреждением. Их также блокируют от дальнейших запросов и бронирований".

6000 евро - астрономическая цена, соглашается и потребительский адвокат Хальм. Часто на этих посреднических платформах сначала проверяется готовность платить. Проблема в том, что такие поставщики часто появляются в первых результатах поиска в Интернете.

Опытные посетители Октоберфеста помнят, что резервации не всегда необходимы. В течение недели, как правило, небольшим группам не составит труда найти место, согласно мюнхенскому городскому правительству. При приятной погоде также является вариантом пивные сады перед шатрами. Остается только надеяться на хорошую погоду, когда Октоберфест соберет миллионы людей со всего мира на Терезиенвизе с 21 сентября по 6 октября.

Октоберфест, как его часто называют, часто сталкивается с тем, что посетителей не пускают из-за недействительных резерваций, полученных из неофициальных источников. На некоторых платформах можно найти предложения о резервациях столиков по чрезвычайно высоким ценам, таким как 6000 евро за столик в шатре Хакер.

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