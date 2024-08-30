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В четверг вечером на улице Юнгфернstieg в Гамбурге произошла потасовка, в которой участвовало около тридцати человек. В результате двое получили ранения. Оба были доставлены в больницу, как сообщил представитель полиции прессе.

24-летний молодой человек получил ножевые ранения. Степень тяжести ранений изначально оставалась неясной. Другой человек получил лишь легкие травмы. К сожалению, полиция не смогла предоставить подробности о причинах инцидента.

24-летнего молодого человека доставили в больницу прибывшие на место полицейские. В связи с инцидентом полицейские усиливают патрулирование в этом районе.

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