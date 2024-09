Группа The White Stripes подала на Дональда Трампа в суд.

Известный гитарный рифф из "Seven Nation Army" группы The White Stripes больше не звучит только на футбольных стадионах. Теперь он используется в политической повестке дня Дональда Трампа, вызывая споры. Вокалист группы Джек Уайт подал в суд в ответ на это. Он опубликовал скриншот иска в Instagram. В иске, поданном в Нью-Йорке, также указано имя пресс-секретаря Трампа Марго Мартин.

Этот шаг стал продолжением угрозы, которую Уайт высказал в Instagram в конце августа. Он также разместил видео, на котором Трамп садится в самолет, которое Мартин опубликовала в TikTok. В удаленном ролике Уайт предупредил: "Даже не думайте использовать мою музыку". Он также объявил о судебном иске, сопроводив это предупреждение знаковым гитарным риффом из хита.

Трамп имеет историю использования популярной музыки в политических целях, вызывая споры. В августе певица Селин Дион открыто выразила свое несогласие, заявив, что не approuve использование своей музыки в политической кампании Трампа. Использование "My Heart Will Go On" на митинге в Монтане проходило без ее разрешения, как она написала в TikTok. "Правда, это?" - удивилась она.

