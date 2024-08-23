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Федеральные земли ГерманииНовостиДобавляется следующее:

Группа СДПГ выступает за увеличение финансирования в секторе туризма.

Текущая статистика туризма для Шлезвиг-Гольштейна показывает неудовлетворительные результаты. Группа СДПГ винит в этом министра экономики Мадсена и требует увеличения его ответственности

 and  Melissa Williams
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Критика turnieju в сфере политика туризма отдаётся Никласом Дюброком, представляющем фракцию СДПГ.
Критика turnieju в сфере политика туризма отдаётся Никласом Дюброком, представляющем фракцию СДПГ.

- Группа СДПГ выступает за увеличение финансирования в секторе туризма.

От партии СПД поступает критика в связи с неудовлетворительными показателями в туризме. "Правительство штата неэффективно управляет развитием туризма", - заявил депутат Никлас Дюрбрук. "Уменьшение количества ночей, проведенных туристами, также можно объяснить неудачей черно-зеленой коалиции". "Туристический барометр" показывает, что оценка работы правительства штата в сфере туризма профессионалами никогда не была столь низкой, как при министре экономики Клаусе Рухе Мадсене (ХДС).

Реализация туристической стратегии играет решающую роль в росте туристической индустрии Шлезвиг-Гольштейна, подчеркнул Дюрбрук. К сожалению, прогресс в этом направлении оставляет желать лучшего.

Развитие туризма требует достаточного финансового обеспечения. "Министр туризма Мадсен должен более активно отстаивать интересы туристической индустрии на внешней арене", - потребовал политик от СПД. Туризм является одной из самых значительных отраслей экономики Шлезвиг-Гольштейна, создавая множество рабочих мест.

Согласно данным Северного статистического управления, в июне в Шлезвиг-Гольштейне было на 4,5% меньше туристов, чем в том же месяце прошлого года. Количество забронированных ночей снизилось на 3,6% до примерно 4,2 миллиона. За первые шесть месяцев года количество туристов увеличилось на 0,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако количество ночей за тот же период снизилось на 0,3%.

"Для улучшения туристической ситуации необходимо добавить: более активная защита интересов индустрии министром туризма Мадсеном и увеличение финансовой поддержки".

"Учитывая важность сектора, СПД предлагает добавить: более сильные политические меры и ресурсы для стимулирования роста туризма в Шлезвиг-Гольштейне".

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 and  John Stellmacher
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