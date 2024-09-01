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ПолитикаНовостиГенеральная забастовка

Группа родственников призывает к общегородской забастовке и крупным протестам в Тель-Авиве после освобождения пленных ХАМАСа

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
Обнаружены дубликаты трупов заложников в секторе Газа
Обнаружены дубликаты трупов заложников в секторе Газа

Группа родственников призывает к общегородской забастовке и крупным протестам в Тель-Авиве после освобождения пленных ХАМАСа

После извлечения шести трупов членов ХАМАС из сектора Газа Форум семей заложников призвал к всеобщей забастовке в Израиле и масштабной акции протеста в Тель-Авиве, чтобы оказать давление на правительство для скорейшего подписания соглашения о освобождении оставшихся заложников, заявил форум в воскресенье.

Форум обратился к влиятельному израильскому профсоюзу "Гистадрут" с просьбой присоединиться к забастовке, которая начнется в воскресенье вечером. Различные организации объявили солидарные акции в поддержку семей заложников. Например, крупная киносеть и множество ресторанов планируют закрыться в воскресенье вечером.

Кроме того, лидер оппозиции Яир Лапид поддержал всеобщую забастовку. Отмечая шесть заложников, чья смерть сейчас подтверждена, Лапид сказал: "Они были живы, но Нетаньяху и его кабинет смерти решили их не спасать".

Между тем, министр обороны Израиля Йоав Галант призвал своих коллег по правительству отменить решение о поддержании постоянного военного присутствия Израиля в так называемом коридоре Филадельфии, который разделяет сектор Газа и Египет. Нахождение израильских войск в этой пограничной зоне является спорным вопросом в переговорах о перемирии в секторе Газа и освобождении заложников. Галант призвал правительство "срочно собраться и отменить решение, принятое в четверг".

По данным израильских источников, около 100 заложников все еще удерживаются ХАМАСом и другими радикальными палестинскими военизированными группами в секторе Газа, при этом подтверждено 33 смертельных случая.

Всеобщая забастовка, объявленная Форумом семей заложников и поддержанная лидером оппозиции Яиром Лапидом, начнется с воскресенья вечером. В знак солидарности с семьями заложников различные организации планируют присоединиться к забастовке и закрыть свои операции, в том числе крупная киносеть и множество ресторанов.

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