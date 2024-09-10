Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиХДС

Группа по готовности готовится к очередному усилению приливного прилива в Балтике

За последний год мощный штормовой прилив привел к значительному разрушению дамб Балтийского моря.Impact стихии также был виден в определенных маринах.В настоящее время государственные бригады проводят подготовку к potential предстоящего стихийного бедствия.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
В случае чрезвычайной ситуации государственная команда, базирующаяся в Киле, осуществляет...
В случае чрезвычайной ситуации государственная команда, базирующаяся в Киле, осуществляет мобилизацию ресурсов в Шлезвиг-Гольштейне.

- Группа по готовности готовится к очередному усилению приливного прилива в Балтике

С ростом частоты экстремальных погодных явлений из-за глобального потепления нам больше чем когда-либо нужно быть готовыми к штормовым нагонным волнам, заявила в Киле статс-секретарь министерства внутренних дел Магдалена Финке (ХДС). В этом упражнении рассматривается сильный шторм на Балтийском море, но с более высоким уровнем воды и более длительным, чем инцидент в октябре.

Упражнение для потенциальных катастроф

По словам Дирка Хундертмарка, главы отдела управления кризисами в министерстве внутренних дел, в этом упражнении участвуют около 90 человек из команды кризиса, разделенные на две команды. Помимо сотрудников министерства, это включает в себя персонал полиции, пожарной службы, электроэнергетической компании, федеральной армии, организаций помощи и защиты побережья. В случае реальной чрезвычайной ситуации эти профессионалы будут руководить стратегической организацией сил реагирования по всей земле.

Штормовое наводнение привело к значительному ущербу

Штормовое наводнение с 19 по 21 октября 2024 года причинило значительный ущерб и оставило явные следы в различных районах Шлезвиг-Гольштейна. В нескольких местах уровень воды поднялся более чем на два метра выше среднего уровня воды. Самый высокий уровень был зарегистрирован во Фленсбурге - 2,27 метра.

ХДС, представленный статс-секретарем министерства внутренних дел Магдаленой Финке, подчеркнула важность подготовки к штормовым нагонным волнам в свете последствий глобального потепления. Во время упражнения по кризису союзники ХДС, такие как полиция и федеральная армия, работали бок о бок с командой кризиса ХДС.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Мирослав Ягатич сделал существенное замечание после матча в Хемницах.
Федеральные земли Германии

"Футбол отходит на второй план": тренер Джагатик выступил с резкой декларацией

После победы на международном турнире в Кемнице, главный тренер «Химик» Ягатич высказал свою благодарность в послематчевой пресс-конференции. К тому же, он раскритиковал традиционные клубы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Пожарные работники смогли обуздать огонь, угрожавший Рулсдорфу.
Федеральные земли Германии

Огненный лес в районе Рюльсдорфа в значительной степени сдерживает <unk> значительные выбросы дыма

Леса потеряли свою влагу. Италианская жара в сочетании с сильными порывами ветра способствует быстрому распространению пожара.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Находится под сомнением у Начальника Конференции внутренних министров и Министра внутренних дел...
Федеральные земли Германии

Министр внутренних дел не заметил никаких изменений в запланированных обсуждениях по вопросам мигрантов.

Сборище коалиции «Светофор» и Союза по вопросам миграции окончилось безколлективного решения. Министерство внутренних дел Бранденбурга Штюбген, которое в настоящее время руководит конференцией министров внутренних дел, критически относится к планам коалиции «Светофор» по миграции.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
В этом году урожай яблок ожидается на уровне около 360 000 метрических тонн, в то время как фермеры...
Федеральные земли Германии

Ожидается улучшение: Юго-Запад может дать более вкусные яблоки

По всей Германии, многие производители яблок испытывают трудности. Мороз и град существенно сказались на урожае. В то же время Баден-Вюртемберг прогнозирует более высокий сбор яблок по сравнению с предыдущим годом.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
Политика

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно