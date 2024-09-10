- Группа по готовности готовится к очередному усилению приливного прилива в Балтике

С ростом частоты экстремальных погодных явлений из-за глобального потепления нам больше чем когда-либо нужно быть готовыми к штормовым нагонным волнам, заявила в Киле статс-секретарь министерства внутренних дел Магдалена Финке (ХДС). В этом упражнении рассматривается сильный шторм на Балтийском море, но с более высоким уровнем воды и более длительным, чем инцидент в октябре.

Упражнение для потенциальных катастроф

По словам Дирка Хундертмарка, главы отдела управления кризисами в министерстве внутренних дел, в этом упражнении участвуют около 90 человек из команды кризиса, разделенные на две команды. Помимо сотрудников министерства, это включает в себя персонал полиции, пожарной службы, электроэнергетической компании, федеральной армии, организаций помощи и защиты побережья. В случае реальной чрезвычайной ситуации эти профессионалы будут руководить стратегической организацией сил реагирования по всей земле.

Штормовое наводнение привело к значительному ущербу

Штормовое наводнение с 19 по 21 октября 2024 года причинило значительный ущерб и оставило явные следы в различных районах Шлезвиг-Гольштейна. В нескольких местах уровень воды поднялся более чем на два метра выше среднего уровня воды. Самый высокий уровень был зарегистрирован во Фленсбурге - 2,27 метра.

ХДС, представленный статс-секретарем министерства внутренних дел Магдаленой Финке, подчеркнула важность подготовки к штормовым нагонным волнам в свете последствий глобального потепления. Во время упражнения по кризису союзники ХДС, такие как полиция и федеральная армия, работали бок о бок с командой кризиса ХДС.

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