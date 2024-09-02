- Группа, ответственная за поездки, FTI, собирается распуститься.

Финансово обеспокоенная туристическая корпорация FTI борется с долговым бременем в миллиард евро и теперь находится на грани ликвидации. Мюнхенский районный суд начал процедуру банкротства для двух основных компаний, FTI Touristik и BigXtra Touristik. Инспектор по банкротству Аксель Бирбах объявил о увольнении 700 сотрудников. Большинство из примерно 350 000 кредиторов - это пакетные туристы, которые получат свои авансовые платежи из Фонда страхования путешествий Германии (DRSF).

Однако Бирбах указывает на другую ситуацию для около 2500 отелей, туристических агентств, авиакомпаний, банков и государственного Фонда экономической стабилизации (WSF). WSF, федеральный орган власти, предоставил примерно 600 миллионов евро Европе's третьей по величине туристической корпорации FTI во время пандемии коронавируса. Точная сумма, которую кредиторы смогут вернуть, неясна.

FTI подала заявление о банкротстве в июне из-за роста осторожных бронирований, авансовых платежей и истощения средств. В момент подачи заявления о банкротстве FTI Touristik составляла около 30 миллионов евро, как сообщил Бирбах. Из-за невозможности FTI оплатить обязательные сертификаты безопасности в DRSF Бирбах заявил: "Стало ясно: мы больше не можем продавать поездки".

Операции отелей продолжаются

Примерно 60 000 отдыхающих, проживавших в FTI в момент банкротства, вернулись без значительных проблем. Все будущие отъезды были прекращены. Из примерно 11 000 сотрудников FTI по всему миру около 7500 все еще работают в отелях без ограничений.

В Германии более 320 сотрудников уже нашли новые работы - даже у FTI клиентов и конкурентов, таких как TUI, DER, DB и Jochen Schweizer, которые проводили ярмарки вакансий в штаб-квартире FTI в Мюнхене. Примерно 600 сотрудников будут уволены с 1 сентября. Остальные 130 сотрудников будут временно наняты для ликвидации. Бизнес должен быть завершен к концу года.

Основные активы FTI включают 54 отеля с 12 000 номерами, либо владение, либо долгосрочную аренду. Все отели, кроме одного, активны и выставлены на продажу. Несколько заинтересованных сторон уже ведут переговоры, сообщает инспектор по банкротству.

Несколько дочерних компаний FTI уже проданы, в том числе люксовый туристический оператор Windrose, сервисный центр Erf24 в Эрфурте и онлайн-платформа 5vorFlug.

Первое собрание кредиторов состоится в Мюнхене 20 ноября. "Я не ожидаю большого количества участников", - говорит Бирбах: большинство из 350 000 кредиторов не имеют значительных претензий к инспектору по банкротству, что делает поездку нецелесообразной.

Процесс ликвидации может занять несколько лет, говорит Бирбах: "Это марафон".

Примерно 175 000 путешественников полностью или частично оплатили свою поездку. Попытки перебронировать их с другими операторами перед летними каникулами не увенчались успехом. Они получат компенсацию за пакетный тур от DRSF, что коснется 90% отдыхающих. Однако некоторые пакетные туристы также забронировали экскурсии. Деньги, вложенные в эти мероприятия, не возмещаются DRSF; вместо этого претензии можно предъявить инспектору по банкротству.

Покупатели, забронировавшие индивидуальные услуги у FTI, могут представить свои претензии в таблицу инспектора по банкротству. Однако инспектор по банкротству призывает клиентов сначала воспользоваться путями возврата через DRSF и поставщиков платежных услуг, чтобы не мешать процессу одновременной подачей нескольких заявок.

Туристические агентства обычно получают комиссию после отъезда своих клиентов. То, применимо ли это, когда отъезд не происходит и, следовательно, не причиняется ущерб, так как туристическое агентство организовало альтернативную поездку для отдыхающих, требует дальнейшего изучения, говорит Бирбах.

Европейский Союз может выразить озабоченность по поводу влияния ликвидации FTI на туристическую индустрию во всех своих членах. Правительство Германии через свой Фонд экономической стабилизации (WSF) сыграло значительную роль в поддержке FTI во время пандемии.

В свете участия различных субъектов в рамках Европейского Союза, таких как авиакомпании и банки, правовая основа ЕС для банкротств потенциально может повлиять на распределение средств и процесс ликвидации FTI.

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