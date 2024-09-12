Группа общественного содействия предложила сертификацию СМИ для борьбы с дезинформацией

Группа, выступающая за правдивые новости, предлагает опциональный Знак качества в журналистике - это предложение встретило скепсис в политических кругах. Независимая организация должна установить критерии для этого знака и выдавать его издателям и СМИ в соответствии с "Гражданинского файла по управлению дезинформацией", представленным министру внутренних дел Надин Фаэсер.

Эта инициатива была проведена Фондом Бертельсмана в сотрудничестве с Федеральным министерством внутренних дел. Предложения, выдвинутые Гражданинским советом, не являются обязательными, но служат руководством для возможных изменений в законодательстве.

Отчет предлагает, чтобы присуждение знака качества отражало серьезность и частоту порицаний от Совета прессы. Также должны учитываться, проверяет ли СМИ факты внутри и как они управляют своими источниками. Несоблюдение этих стандартов должно быть сообщаемо на автономную горячую линию по дезинформации, рекомендованную советом. В случае серьезного проступка, действительность печати, действующей в течение одного года, может быть аннулирована. Ошеломляющие 96% Гражданинского совета поддержали это предложение.

Однако министр внутренних дел Фаэсер выразила сомнения по этому поводу. "Свобода прессы - это значительная конституционная ценность", - заявила она. "Я никогда не буду вмешиваться как государство". Она скептически относится к установлению знака качества. Фаэсер недавно подверглась критике за неудачную попытку запретить праворадикальное издание "Компакт". Федеральный административный суд приостановил запрет, выданный Фаэсер, и выразил сомнения в его соразмерности.

В начале года был запущен проект "Анти-фейки" против дезинформации с онлайн-опросом. Более 420 000 человек внесли свои предложения, комментарии и оценки по управлению дезинформацией. Результатом стал Гражданинский совет, состоящий из примерно 120 членов, которые в течение девяти дней в Берлине думали над методами борьбы с дезинформацией. Этот проект привел к 15 рекомендациям, как указано в Гражданинском совете, которые могут быть реализованы с помощью 30 конкретных мер.

Гражданинский совет, инициировавший эту инициативу, предложил, чтобы автономная организация, не связанная с политическими кругами, надзирала за выдачей знака качества, чтобы соответствовать "Гражданинского файла по управлению дезинформацией", представленному министру внутренних дел Надин Фаэсер. Несмотря на подавляющую поддержку в 96% от Гражданинского совета, министр Фаэсер остается скептична из-за своей приверженности сохранению свободы прессы как конституционной ценности.

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