- Группа Харрис собрала впечатляющие 540 миллионов долларов в виде финансовых взносов

Команда вице-президентской кампании Камалы Харрис, по-видимому, собрала поразительные $540 миллионов (примерно €482 миллиона) пожертвований с момента запуска своей кампании. Они позиционируют эту сумму как "историческую". Более $80 миллионов было собрано всего за одну неделю на Демократическом национальном конвенции в Чикаго. Большая часть поддержки поступила после речи Харрис в четверг (по местному времени).

Как заявила команда, треть этих пожертвований поступила от новых доноров, что указывает на сильную поддержку со стороны демократической базы. Две трети новых доноров - женщины. Эти цифры еще не подтверждены внешними источниками и станут официальными только после того, как команда кампании представит свой финансовый отчет соответствующим органам. Ведение президентской кампании в США - это финансовый марафон, в котором могут участвовать только хорошо финансируемые кандидаты.

Президент США Джо Байден объявил о своем выходе из президентской гонки 21 июля и поддержал Харрис в качестве своей преемницы. Харрис официально была номинирована демократами и приняла номинацию в Чикаго. Она встретится с республиканцем Дональдом Трампом в президентских выборах 5 ноября, обещая напряженную борьбу между демократом и бывшим президентом.

В ходе кампании по выборам президента США кампания вице-президента Камалы Харрис собрала более $540 миллионов пожертвований, значительная часть которых поступила после ее речи. Харрис официально была номинирована и приняла номинацию в Чикаго на Демократическом национальном конвенции, где она получила более $80 миллионов пожертвований в одиночку.

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