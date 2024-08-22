Группа "Халлибуртон", известная нефтяная компания, по всей видимости, подверглась кибератаке, что привело к сбоям в ее операционных системах.

Кто-то осведомленный поделился с Reuters, что Halliburton подвергся кибератаке, которая, похоже, вызывает сбои в работе в штаб-квартире в Хьюстоне и различных международных сетях.

Halliburton отказался подтвердить или опровергнуть инцидент CNN, но признал нераскрытую "проблему".

"Мы обнаружили ситуацию, затрагивающую определенные системы компании, и сейчас работаем над установлением источника и оценкой масштабов воздействия", - заявил представитель Halliburton в пресс-релизе. "Мы запустили предварительно подготовленный план реагирования и сотрудничаем с ведущими экспертами для решения этой проблемы".

Halliburton предпочел сохранить подробности события в тайне.

Представители Министерства энергетики и Американского института нефти не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Кибератаки участились, вызывая сбои в работе различных компаний.

Рейдерская атака на поставщика программного обеспечения CDK Global привела к хаосу во многих автосалонах по всей территории США ранее в этом году. По данным предыдущих заявлений CNN, CDK, похоже, выплатил выкуп в размере 25 миллионов долларов киберпреступникам для минимизации серьезных перебоев.

Во время весны 2021 года рейдерская атака парализовала Colonial Pipeline, что вызвало панику, приведшую к нехватке бензина на АЗС по всему Восточному побережью.

Текущая киберпроблема Halliburton может потенциально повлиять на их бизнес-операции и стратегические планы. Рост числа кибератак представляет собой значительную угрозу для различных бизнес-операций.

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