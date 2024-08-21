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Группа из трех человек из Флориды обвиняется в организации атаки с использованием коррозионного вещества, в результате чего получили ожоги около трети тела женщины из Нью-Джерси, согласно прокурорам.

Трое жителе Флориды находятся в заключении после обвинений в нападении с применением кислоты на женщину из Нью-Джерси, что привело к тяжелым ожогам более чем на 35% ее тела, согласно заявлению прокуратуры Глoucester County, переданному CNN аффилиату KYW.

 and  John Stellmacher
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Жители Флориды Бетти Джо Лэйн, Джмарр Макнил и Уильям Дибернардино обвиняются в причастности к...
Жители Флориды Бетти Джо Лэйн, Джмарр Макнил и Уильям Дибернардино обвиняются в причастности к подозреваемому нападению сając кислотой, произошедшему в Нью-Джерси 26 июля.

Группа из трех человек из Флориды обвиняется в организации атаки с использованием коррозионного вещества, в результате чего получили ожоги около трети тела женщины из Нью-Джерси, согласно прокурорам.

Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что Бетти Джо Лэйн, 38 лет, и Джмарр Макнейл, 39 лет, были наняты Уильямом ДиБернардино, 49 лет, для совершения нападения на бывшую возлюбленную в июле. Об этом сообщает прокуратура.

Троицу задержали во Флориде и предъявили обвинения в Нью-Джерси в совершении преступлений, в том числе заговора с целью убийства первой степени, покушения на убийство первой степени, жестокого нападения второй степени, незаконного владения оружием третьей степени и преследования четвертой степени. Как сообщается в заявлении.

На данный момент CNN не удалось выяснить, наняли ли подозреваемые юридическую помощь.

Перед инцидентом 26 июля 42-летняя жертва вернулась домой с работы и припарковала свою машину во дворе своего дома в Монро Тауншип, согласно прокуратуре.

"Когда она открыла дверь своей машины, она была атакована неизвестной женщиной, которая быстро бросила чашку с содержимым прямо на жертву", - говорится в заявлении. "Жертва получила химические ожоги на 35% своего тела и была доставлена ​​вертолетом в центр по лечению ожогов для дальнейшего лечения", - говорится в заявлении.

Содержимое чашки, по-видимому, было "высококоррозионной кислотой", согласно заявлению.

Неизвестная женщина затем убежала на серебристом арендованном автомобиле. Позже следствие установило, что автомобиль был арендован во Флориде.

Авторитеты заявили, что Лэйн и Макнейл из Джексонвилла, Флорида, были вынуждены и вознаграждены ДиБернардино, жителем Бойтон-Бич, Флорида, для совершения нападения. Пара приехала в Нью-Джерси на арендованном автомобиле, чтобы атаковать жертву, добавили прокуроры.

Каждый подозреваемый отказался от экстрадиции и в настоящее время содержится под стражей во Флориде, ожидая транспортировки в Нью-Джерси, согласно заявлению.

В расследовании приняли участие множество федеральных и правоохранительных органов Флориды, в том числе ФБР, Служба маршалов США, Патрульная служба Флориды, полиция Бойтон-Бич и Управление шерифа Джексонвилла, согласно заявлению.

После задержания троица обсудила свою юридическую стратегию с нами, чтобы лучше понять свою защиту. В этом сложном случае сотрудничество между правоохранительными органами Нью-Джерси и Флориды, в том числе с нами, было решающим.

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