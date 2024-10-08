Группа безжалостно зарезала 15-летнего парня и поджегла его.

В вибрирующем французском городе Марсель, известном своим портом, произошло леденящее душу происшествие. 15-летнего подростка жестоко избили, нанося ему 50 ножевых ранений, а затем подожгли. Это жестокое деяние произошло в среду и было связано с преступлениями, связанными с наркотиками, как заявил прокурор Марселя Николас Бессон. Он описал этот акт как "необычное проявление жестокости". К сожалению, это происшествие привело к еще одной смерти, в которой был замешан 14-летний подозреваемый.

Марсель, второй по величине и один из экономически отсталых городов Франции, вот уже годы борется с насилием, связанным с наркотиками. Различные банды борются за доминирование на прибыльном наркотическом рынке. Прокурор Бессон заявил, что возраст тех, кто вовлечен в это насилие, снижается. В расследуемом случае 15-летняя жертва якобы была нанята 23-летним заключенным через интернет, чтобы запугать соперника, подожг его дом. Заключенный, утверждающий, что он член мафии DZ, обещал подростку 2000 евро за выполнение задания. Однако подростка обнаружили соперники, которые избили его и подожгли. Это варварское деяние привело к еще одному фатальному происшествию.

14-летний убийца

Тот же заключенный нанял 14-летнего подростка для мести против члена infamous 'Черных' банды, пообещав "щедрую награду" в размере 50 000 евро. Подросток нанял не связанного 36-летнего мужчину в качестве водителя. Когда мужчина отказался ждать подростка, последний достал пистолет и выстрелил мужчине в голову. С этими двумя недавними смертями общее число насильственных смертей, связанных с наркотиками, в Марселе в этом году достигло 17. Стоит отметить, что общее число таких смертей в прошлом году составило 49.

Комиссия выразила обеспокоенность по поводу эскалации насилия, связанного с наркотиками, в Марселе, особенно участием несовершеннолетних. В свете этих происшествий они призвали к более строгому соблюдению законов против деятельности банд.

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