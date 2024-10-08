Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Группа безжалостно зарезала 15-летнего парня и поджегла его.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута
В течение длительного периода различные преступные группы участвуют в ожесточенной борьбе за...
В течение длительного периода различные преступные группы участвуют в ожесточенной борьбе за контроль над прибыльным наркоторговлей в Марселе ( Историческое фото)

Группа безжалостно зарезала 15-летнего парня и поджегла его.

В вибрирующем французском городе Марсель, известном своим портом, произошло леденящее душу происшествие. 15-летнего подростка жестоко избили, нанося ему 50 ножевых ранений, а затем подожгли. Это жестокое деяние произошло в среду и было связано с преступлениями, связанными с наркотиками, как заявил прокурор Марселя Николас Бессон. Он описал этот акт как "необычное проявление жестокости". К сожалению, это происшествие привело к еще одной смерти, в которой был замешан 14-летний подозреваемый.

Марсель, второй по величине и один из экономически отсталых городов Франции, вот уже годы борется с насилием, связанным с наркотиками. Различные банды борются за доминирование на прибыльном наркотическом рынке. Прокурор Бессон заявил, что возраст тех, кто вовлечен в это насилие, снижается. В расследуемом случае 15-летняя жертва якобы была нанята 23-летним заключенным через интернет, чтобы запугать соперника, подожг его дом. Заключенный, утверждающий, что он член мафии DZ, обещал подростку 2000 евро за выполнение задания. Однако подростка обнаружили соперники, которые избили его и подожгли. Это варварское деяние привело к еще одному фатальному происшествию.

14-летний убийца

Тот же заключенный нанял 14-летнего подростка для мести против члена infamous 'Черных' банды, пообещав "щедрую награду" в размере 50 000 евро. Подросток нанял не связанного 36-летнего мужчину в качестве водителя. Когда мужчина отказался ждать подростка, последний достал пистолет и выстрелил мужчине в голову. С этими двумя недавними смертями общее число насильственных смертей, связанных с наркотиками, в Марселе в этом году достигло 17. Стоит отметить, что общее число таких смертей в прошлом году составило 49.

Комиссия выразила обеспокоенность по поводу эскалации насилия, связанного с наркотиками, в Марселе, особенно участием несовершеннолетних. В свете этих происшествий они призвали к более строгому соблюдению законов против деятельности банд.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Вице-президент США и демократическая претендентка на пост президента Камала Харрис выступает с...
Политика

Недавно запущенная реклама кампании Харриса критикует управление Трампом в оказании помощи в случае стихийных бедствий.

Команда Камаллы Харрис запускает новую цифровую стратегию продвижения, на которой бывшие члены администрации Дональда Трампа критикуют предыдущего президента за управление стихийными бедствиями во время его пребывания на посту.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивиды бегут в безопасности после израильской атаки на район Мреиех, расположенный на южном краю...
Политика

Соединенные Штаты в настоящее время не пытаются оживить соглашение о перемирии между Израилем и Хезболлой, по словам сидящих властей.

После двухнедельного периода, когда Израиль сорвал соглашение о перемирии, предложенное США с Хезболлой, americanские власти отказались от активных усилий по возобновлению соглашения и вместо этого сосредоточились на влиянии и ограничении действий Израиля в Ливане и против Ирана, согласно...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Житель Ларри Пайерсон, из Острова Паласс, Южная Каролина, покупает бутилированную воду в местном...
Политика

Подготовка к бедствиям, управление беспорядками в социальных сетях, противодействие скудным ценовым тенденциям: следите за заголовками новостей.

Ежедневный обзор: пять моментов CNN — новости, которые мог бы пропустить, спеша по своим делам.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно