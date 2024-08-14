- Грубый тон в предвыборной кампании: опрос заставил большинство содрогнуться

За две с половиной недели до выборов в Тюрингии**, тон между партиями становится резче, и новый опрос угрожает вновь осложнить формирование правительства. Министр-президент и кандидат в лидеры Левой партии Бодо Рамелов в интервью берлинскому "Тагесспигелю" назвал альянс с Сахрой Вагенкнехт "ошеломляющей фантомной партией". Вагенкнехт, сказал он, "везде говорит о политической сделке: ХДС в Саксонии должно переизбрать Михаэля Кречмера (ХДС) в качестве министра-президента, а в обмен ХДС должно сделать фрау Вольф министром-президентом Тюрингии", - пожаловался Рамелов. "Вагенкнехт таким образом уже распределяет посты до выборов". Он читал это "с удивлением".

Гонка на выживание

Согласно новому опросу Insa, между ХДС и СВ может развернуться острая борьба за второе место - христианские демократы набрали 21 процент, СВ - 19 процентов. Левую партию Рамелова улучшила на два процентных пункта по сравнению с июньским опросом Insa, теперь она набрала 16 процентов. АфД по-прежнему лидирует с 30 процентами.

Для текущих коалиционных партнеров Рамелова ситуация выглядит как борьба за выживание: "Зеленые", согласно опросу, не пройдут в ландтаг Тюрингии с тремя процентами. СДПГ, возглавляемая ее земельным председателем и министром внутренних дел Георгом Майером, набрала всего шесть процентов - опасно близко к пятипроцентному барьеру. Максимальная погрешность опроса составляет 3,1 процентных пункта. Опросы в целом подвержены неопределенностям. Среди прочего, снижение партийной лояльности и все более краткосрочные решения на выборах осложняют институтам опросов взвешивание собранных данных. "Свободные демократы" также не будут представлены в парламенте с тремя процентами.

Рамелов против правительства меньшинства

Политическая ситуация в Тюрингии в последние годы была крайне сложной. Рамелов около четырех с половиной лет возглавляет правительство красных-красных-зеленых без собственного большинства в парламенте. В интервью "Тагесспигелю" 68-летний мужчина подтвердил: "Я не могу рекомендовать этой стране правительство меньшинства. Я имею в виду это серьезно".

Но в конце концов это может снова привести к такой конструкции. В недавних опросах была математически возможна majority для ХДС, СВ и СДПГ. В текущем опросе Insa, однако, трое вместе достигают всего 46 процентов, что также является порогом для большинства, так как три процента каждые "зеленые" и "свободные демократы", а также два процента других партий не переведут в парламент.

Коалиция с АфД, считающейся правоэкстремистской в Тюрингии, исключается всеми другими партиями, имеющими шансы войти в ландтаг. ХДС также отвергает коалицию с Левыми - к большому неудовольствию 68-летнего Рамелова. Он сказал в шоу RTL/ntv "Early Start", что эта "исключающая ментальность" - катастрофа. Он борется за правительство большинства. Рамелов предостерегает от АфД и "нормализации фашизма", как он выразился.

Вагенкнехт атакует Воигта

Недавно кандидат в министры-президенты СВ в Тюрингии Катя Вольф призвала к новому подходу к АфД в интервью "Вельту" и критиковала, что противопожарная стена сделала АфД сильнее. Она призвала к большей прагматичности, например, в отношении предложений АфД. "Если однажды окажешься в коалиции, то к предложениям применяются другие правила. Это логично", - позже сказала она dpa.

Генеральный секретарь ХДС в Тюрингии Кристиан Герготт заявил, что позиция СВ показывает, что она не знает, куда идет. "В то время как Вагенкнехт из Саара пытается диктовать условия для Тюрингии, СВ плавает между продлением коалиции красных-красных-зеленых и сближением с АфД Хокке".

Также неясно, была бы ХДС открыта для коалиции с СВ, если бы она была обойдена партией Вагенкнехта. Вольф тогда могла бы претендовать на пост министра-президента. Она выразила уверенность, что даже тогда будет найдено решение, сказав, "Я чувствую большое желание среди всех избежать правительства меньшинства, даже внутри ХДС". По ее мнению, все "демократические партии" осознают свою "особую ответственность".

Вагенкнехт обвинила кандидата в министры-президенты ХДС в Тюрингии Марио Воига в противопоставлении федеральной и земельной политики. Она сказала "Тюрингер Allgemeine", что если Вольф станет министром-президентом, это "вызвать землетрясение в Берлине и изменить федеральную политику".

Воигт, сказал он, "не понимает, насколько неправильная внешняя политика коалиции "светофор" и Союза, которая может привести нашу страну к ядерной войне, также пугает людей в Тюрингии".

Новый опрос указывает на близкую гонку между ХДС и СВ, при этом министр-президент Рамелов Левой партии также показывает улучшение. Однако он упоминает Катю Вольф из СВ, предлагающую новый подход к АфД, который был критически воспринят ХДС.

Несмотря на предложение Вагенкнехт сделать фрау Вольф министром-президентом Тюрингии в обмен на поддержку кандидата ХДС в Саксонии, коалиция между ХДС и Левыми маловероятна из-за политических различий.

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