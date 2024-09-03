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Федеральные земли ГерманииНовостиСтроительство

Gröner Construction Enterprise отклонила предложенное банкротство.

Христоф Гронер, строитель, столкнулся с процедурами банкротства. Временное управление банкротством основной группы Гронер прекращено.

 and  Michael Bootcampf
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Фотографическая запись подрядчика Кристофа Гронера (из прошлого)
Фотографическая запись подрядчика Кристофа Гронера (из прошлого)

- Gröner Construction Enterprise отклонила предложенное банкротство.

Бизнесмен Кристоф Гроенер избежал банкротства своей основной компании, Groener Group GmbH. Согласно сообщениям Лейпцигского местного суда, временное банкротство было отменено голосованием во вторник. Причиной банкротства, инициированного кредиторами, якобы стали непогашенные взносы по медицинскому страхованию.

Гроенер заверил, что погасит все задолженности, тем самым разрешив проблему. "В строительном секторе часто бывают задержки платежей, но это не обязательно ведет к банкротству", - пояснил он.

Недавно также были начаты временные процедуры банкротства активов трех дочерних компаний под корпоративным зонтом Гроенера. Это были CG Building Technology GmbH, CG Renovation GmbH и CG Concrete Construction GmbH. На данный момент Лейпцигский местный суд не предоставил никаких свежих подробностей о этих процедурах.

Несмотря на временные процедуры банкротства некоторых дочерних компаний, Гроенер остается оптимистичным в отношении будущего своих основных строительных проектов, стремясь сохранить сильное присутствие в отрасли. Ожидается, что текущие строительные проекты под Groener Group GmbH существенно contribuют к финансовому восстановлению компании.

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