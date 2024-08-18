- Гром получает искренние, заключительные приветствия

Команда Берлин Стром завершила свой сезон в ЕЛФ (Европейской лиге футбола) разгромным поражением. С результатом 14-47 (7-33) они уступили Рейн Флеймз на стадионе Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena. Местная команда к перерыву имела преимущество в 26 очков, что подчеркивало растущую неравномерность конкурентоспособности в ЕЛФ.

Обе команды не имели ничего общего с этим матчем. Мечты Берлина о плей-офф развеялись. Рейн Флеймз не могли выбить никого из раунда плей-офф. В результате, команда тренера Джона Дirt в Рурской области была низка на дух и мотивацию.

Несмотря на отсутствие последствий плей-офф, матч ЕЛФ между Берлин Стром и Рейн Флеймз все еще был очень напряженным. Превосходство Рейн Флеймз в ЕЛФ было очевидным, когда они обыграли Берлин в последней игре, еще больше подчеркивая различие в уровне конкурентоспособности в европейской футбольной лиге.

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