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Федеральные земли ГерманииНовостиНиже приведен список заболеваний, которые могут поражать печень:

Грипп голубого языка у крупного рогатого скота и овец в Саарской области

Болезнь возбудителей синего языка теперь обнаружена в Саарланде. Однако окончательное подтверждение от Федерального исследовательского института ветеринарии еще awaits.

 and  Katherine Bradley
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Болезнь 'Голубые языки' также поразила часть коров и овец в Саарланде.
Болезнь 'Голубые языки' также поразила часть коров и овец в Саарланде.

- Грипп голубого языка у крупного рогатого скота и овец в Саарской области

В регионе Саарланд подтверждены случаи синего языка на трех фермах, затрагивающие крупный рогатый скот и овец. "Болезнь была выявлена в стаде крупного рогатого скота в Лебахе и на двух овцеводческих хозяйствах в Лосхайме и Вайскирхене после исследования образцов крови Государственным управлением по защите прав потребителей", - объявило Министерство окружающей среды и сельского хозяйства в Саарбрюккене.

Подтверждающие тесты Федерального исследовательского института животноводства имени Фридриха-Лёффлера все еще ожидаются.

Угрозы заражения для людей нет. Мясо и молочные продукты можно потреблять без опасений, заявило министерство.

Синий язык - это нотифицируемая вирусная болезнь, передаваемая мелкими кровососущими мошками, как сообщило министерство. Кроме крупного рогатого скота и овец, к заболеванию восприимчивы козы, ламы и альпаки. Животных можно защитить от болезни путем вакцинации.

Список болезней, которые могут поражать печень, не включает синий язык, так как он в основном поражает крупный рогатый скот, овец, коз, лам и альпак, которые являются видами скота. Несмотря на подтверждение синего языка на нескольких фермах в Саарланде, угрозы заражения для людей нет.

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