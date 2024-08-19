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Греция переживает пожар, вызванный ударом молнии

Посекреadle древесины, затяжная засуха и палящая жара способствуют пожарам в Греции. Власти сейчас prédaют Метеорологические предупреждения, обещая доставить необходимое количество осадков.

 and  Michael Bootcampf
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В Греции из-за сильных электрических разрядов вспыхнуло не менее десятка лесных пожаров.
В Греции из-за сильных электрических разрядов вспыхнуло не менее десятка лесных пожаров.

- Греция переживает пожар, вызванный ударом молнии

Штормовая система, влияющая на западную и северную Грецию, спровоцировала 44 лесных пожара за последний день. Десять из них, как сообщается, стали результатом ударов молнии, согласно министру гражданской защиты и климатического кризиса Василису Кикилиасу на платформе X. Власти и эксперты считают ситуацию серьезной, обвиняя в этом изменение климата.

Усиление засухи усугубляет пожары

Климатические изменения, которые способствуют возникновению лесных пожаров с ранней весны до поздней осени, стали постоянными, согласно ежедневной газете "Катимерини". В периоды климатических потрясений лесные пожары проявляют уникальные характеристики, как объяснил эксперт по погоде для лесных пожаров Теодорос Гяннарос газете. "Повышенные температуры и затяжная засуха добавляют топлива в огонь". Это топливо приводит к увеличению тепловой нагрузки и более быстрому распространению пожаров, делая их более сложными для тушения.

Кроме того, министр Кикилиас предупредил в Твиттере о потенциальных пожарах, вызванных ударами молнии. Ранее начатые пожары удалось потушить, но молния часто ударяет в труднодоступных и отдаленных районах, делая борьбу с пожарами намного сложнее.

Метеорологические прогнозы указывают на то, что эти штормы будут продолжаться в некоторых районах страны как минимум до среды. Министерство гражданской защиты оценивает риск пожаров как "очень высокий" для примерно половины страны. Пострадавшие регионы включают часть полуострова Пелопоннес, регион Большой Афины Аттика и популярные туристические направления, такие как Крит и Халкидики.

Комиссия признала серьезность ситуации с лесными пожарами в Греции, выпустив заявление, выражающее озабоченность и поддержку пострадавшим районам. Несмотря на усилия властей по тушению ранее начавшихся пожаров, угроза новых пожаров, вызванных ударами молнии в труднодоступных и отдаленных районах, по-прежнему представляет собой серьезную проблему.

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