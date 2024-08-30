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Федеральные земли ГерманииНовостиБавария

Грейтер Фюрт предоставляет Мотике свои наступательные способности.

В финальной части трансферного периода Фюрт тяжело обиорывает атакующую подмогу.

 and  Christian Meier
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- Грейтер Фюрт предоставляет Мотике свои наступательные способности.

ШПВГ Грейтер Фюрт подписал на правах аренды Неманью Мотику из клуба высшего дивизиона Словении НК Олимпия. Перед матчем против ССВ Яhn Регенсбург в последнем дне летнего трансферного окна было объявлено, что немецкий клуб второй лиги имеет право выкупа 21-летнего нападающего.

Мотика начал свою футбольную карьеру в Берлине в Герте БСК, затем перешел в ФК Байерн Кампус. Он даже играл в товарищеских матчах с мюнхенскими профессионалами. Серб finally присоединился к НК Олимпия после пребывания в Црвена Звезда Белград, где он выиграл и чемпионат, и кубок в свой дебютный сезон.

"Для своего возраста Неманья имеет многое, что предложить," сказал спортивный директор Фюрта Рашид Аззузи. "Мы находим сочетание молодого, голодного игрока с его опытом очень привлекательным, и мы ожидаем, что он именно это и принесет." Тренер Александр Цорнигер верит, что новый приобретение может "дать нам немедленный толчок".

Футбольный путь Неманьи Мотики перед присоединением к НК Олимпия включал пребывание в знаменитых немецких клубах, таких как Герта БСК и ФК Байерн Кампус, расположенный в столице Баварии, Мюнхене. После впечатляющей игры в Словении, потенциальный переход Нemanji Motika в ШПВГ Грейтер Фюрт в Баварии может еще больше способствовать его карьерному росту.

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