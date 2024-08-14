Греческие пожарные продолжают бороться с лесными пожарами возле Афин

С воскресенья разразился сильный лесной пожар вблизи Афин. Жертвами стали люди, были уничтожены дома и 10 000 гектаров леса, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Шесть европейских стран направили в Грецию около 300 пожарных, а также самолеты для сброса воды и пожарные машины для борьбы с огнем.

Между тем, критика правительства в Афинах нарастала, с обвинениями в неготовности к чрезвычайным ситуациям. Лидер оппозиции Стефаноса Кассапакис из левой партии Сириза критиковал систему реагирования на чрезвычайные ситуации за нехватку персонала, оборудования и координации.

Лидер социалистов Никос Андрулакис призвал к немедленным мерам по защите населения. Он предложил более активное участие лесных властей в предотвращении пожаров и развертывание пожарных в лесах в течение всего года.

После самого теплого зимы на памяти, Греция также столкнулась с самым жарким июнем и июлем за всю историю наблюдений. Риск лесных пожаров поэтому крайне высок. В среду сохранялся повышенный уровень тревоги, в частности, на севере страны.

Несмотря на европейскую помощь, греческое правительство продолжает подвергаться критике за свою готовность к лесным пожарам. Критики, в том числе влиятельный лидер социалистов Никос Андрулакис, подчеркивают необходимость большего участия лесных властей в профилактических мерах и круглогодичного развертывания пожарных в высокорисковых зонах, учитывая, что Греция только что пережила самую теплую зиму, июнь и июль, что повышает вероятность лесных пожаров.

Читайте также: