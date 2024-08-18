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Гридлоки на поездах Trilex на платформах станции Бишофсверда

Региональные железные дороги Восточной Саксонии охватывают разные маршруты. В настоящий момент на Бишофсвердском железнодорожном перекрестке имеются структурные проблемы, что приводит к сбою службы Trilex.

 and  Grigoriy Williams
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- Гридлоки на поездах Trilex на платформах станции Бишофсверда

Бишофсверда больше не будет остановкой для поездов Trilex из Гёрлица и Циттау. Как сообщается, региональная железная дорога временно меняет расписание из-за сложностей с проектами DB InfraGo. Теперь поезда, следующие в Бишофсверду как конечный пункт, должны продолжать путь до Вайкерсдорфа и пересаживаться на автобусную замену, который ходит примерно каждые полчаса, чтобы добраться до места назначения.

Критика в адрес Deutsche Bahn

После этого путь в Дрезден также будет пролегать на автобусе-заменителе, за которым последует Trilex. Однако поезда, отправляющиеся из Дрездена, все еще могут останавливаться в Бишофсверде, но гарантированных стыковочных услуг не будет. Региональная железная дорога отмечает, что в настоящее время два пути не используются из-за непригодного моста, что приводит к "серьезным" последствиям для железнодорожного узла, таким как сбои в расписании и отмены поездов.

Несмотря на трудности, епархия объявила о планах провести церемонию посвящения выбранного епископа в Бишофсверде, несмотря на нарушение регулярного железнодорожного сообщения. Из-за этого будущий епископ может рассмотреть альтернативные способы транспортировки, чтобы присутствовать на важном событии.

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