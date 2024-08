- Грязь, загрязненная гидравлическим ударом - новое предупреждение о шторме

Штормовой прилив оставил много загрязненной грязи в Бруксале, сообщают городские власти. Мэр Андреас Гласер сказал, что disposal в настоящее время невозможен, потому что вода в грязи не должна попадать в грунтовые воды. После сильных штормов во вторник вечером в Северном Бадене службы экстренной помощи работают круглосуточно, чтобы очистить территорию.

Новое предупреждение о сильной погоде

Между тем, все в Баден-Вюртемберге должны снова готовиться к сильным грозовым штормам и ливням. Немецкий метеорологический сервис (DWD) выпустил новое предупреждение о сильной погоде для всего юго-запада.*

До полуночи существует местный риск сильного ливня с количеством до 50 литров на квадратный метр в час, града с размером зерен до трех сантиметров и сильных порывов ветра до 90 километров в час. Ожидаются местные наводнения и значительные перебои в движении. Точно предсказать, где это будет критически, невозможно.*

Загрязненная грязь должна высохнуть сначала

Загрязненная грязь должна высохнуть, прежде чем ее можно будет отобрать, сказал Гласер. "Это займет несколько дней", - сказал он. На данный момент никакой информации о масштабах ущерба и количестве грязи нет. Город подготовил отстойники для граждан, чтобы они могли сгребать грязь. Также был установлен сайт для сброса грязи.*

Кроме того, в некоторых наиболее пострадавших городских районах все еще нет электричества. "Подвалы по-прежнему затоплены в больших масштабах", - сказал сотрудник муниципальных коммунальных служб. В некоторых частях городского центра электричество отключено. Ожидается, что подача электроэнергии будет восстановлена к вечеру.*

Необычно большие объемы воды

По данным центра наводнений, река Заале достигла своего самого высокого уровня более 2,13 метров на дамбе Бруксаля около 2:30 ночи, всего выше уровня так называемого 100-летнего наводнения 2,10 метров. Старый город района Хайдельсхайм был затоплен, а также были наводнения в центре города Бруксаля, согласно пожарной службе. Однако ночью уровни воды снова упали.*

Спикер Немецкого метеорологического сервиса (DWD) сообщил, что между 6:00 и 10:00 вечера в районе Бруксаля выпало 91 литр осадков на квадратный метр. "Это один из самых высоких значений, зарегистрированных в Баден-Вюртемберге", - сказал он. Это уже необычно.*

Во вторник в Вагхауселе-Киррлахе в районе Карлсруэ было зарегистрировано 36,3 градуса, второе по величине значение по стране по предварительным данным DWD. Бад-Нойенар-Ахрвеилер в Рейнланд-Пфальце возглавил список с 36,5 градуса. thus, Tuesday was the warmest day of the year so far, according to preliminary data.*

Мэр называет это 'суперкатастрофой'

В Гондельсхайме люди якобы оказались заблокированными в своих машинах из-за наводнения ночью, согласно полиции. Немецкая ассоциация спасения на водах (DLRG) спасла многих людей из домов и машин. "Сегодня все с сиренами", - сказал руководитель инцидента Тимо Имофф.*

"Мы никогда не видели ничего подобного. Это была суперкатастрофа", - сказал мэр Маркус Рупп. Работы по уборке в муниципалитете, который находится примерно в 15 километрах западнее Карлсруэ, ожидаются до середины следующей недели. В Линкенхайм-Хохштеттене ударом молнии загорелся кровли многоквартирного дома. Пожарная служба потушила огонь.*

Держите под контролем уровни воды

По данным центра прогноза наводнений, из-за локально интенсивных ливней возможны значительные повышения уровней воды в пострадавших ручьях и малых реках до ночи четверга.

В Built-up areas heavy rainfall may cause local sewer overloads and rapid flooding of streets, basements, underpasses, and underground garages in individual cases. Flooding of roads is also possible outside of these areas.

Given the upcoming severe weather warning, it's important to monitor the Weather closely.

The drying process of the contaminated mud is heavily dependent on the Weather conditions.

Читайте также: