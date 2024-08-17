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Гргич из Эйзенаха быстро переработал или ассимилировал финал Олимпиады.

После провала в финале Олимпийских игр, молодой ручнойball player из города Айзенах Марко Григич возвращается к своему привычному распорядку дня.

 and  Viktoriya Miller
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- Гргич из Эйзенаха быстро переработал или ассимилировал финал Олимпиады.

Марко Гргич, профессиональный гандболист из команды Бундеслиги ТШВ Айзенах, принял горькое поражение в финале Олимпиады против Дании как есть. "Это было не так уж и плохо. Такие дни случаются в спорте. Мы получили серебро", - признался 20-летний спортсмен в интервью "Тюрингер Allgemeine" через пять дней после их поражения 26:39 в Париже. На Кубке Вартбурга Гргич забил семь голов против команды датских чемпионов Скандерборг Аархус Хандбол, что привело к доминирующей победе 34:26.

Скоростной разыгрывающий стал звездой летних игр и теперь должен быстро переключиться с славы на каждодневную работу. Победа в четвертьфинале против Франции и напряженный полуфинал против Испании все еще свежи в памяти, как и оживленная атмосфера Парижа и его бурлящего Олимпийского поселка. "Отдых был бы сейчас кстати", - сказал Гргич, который вернулся в свой родной город в 2022 году, чтобы присоединиться к клубу второй лиги и успешно выйти в весну.

Гргич сохраняет ясность ума

Несмотря на свой новый статус члена национальной команды и серебряную медаль, выигранную в мае, Гргич не дает этому зашкаливать. "Первый шаг к падению - это возгордиться", - мудро заметил он.

С приближением Кубка Вартбурга и перспективой встретиться с действующими чемпионами СК Магдебург в субботу вечером, Гргич фокусируется на том, что действительно важно. "Я должен как можно быстрее присоединиться к моей новой команде. Я не задержусь с адаптацией. Но затем у нас впереди одиннадцать напряженных месяцев".

Гргич вспоминает о своем опыте на Олимпиаде в Париже: "Полуфинал против Испании был напряженным, а толпа в Париже была незабываемой". После успеха летних игр Гргич продолжает готовиться к предстоящему Кубку Вартбурга в Париже, стремясь бросить вызов действующим чемпионам.

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