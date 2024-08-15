- Гражданин США устроил беспорядки в московском отеле и приговорен к 15 дням тюрьмы

Американца, задержанного в связи с якобы имевшими место беспорядками в отеле, приговорили к 15 дням тюрьмы по решению российской судебной системы. Он отбудет наказание в московской тюрьме, сообщает государственное информационное агентство ТАСС. Начало отбывания наказания назначено на 12 августа.

"Ненормативная лексика": Мужчина ругается

Тем не менее, против мужчины все еще ведется расследование по обвинению в нападении на полицейскую женщину – преступление, которое может повлечь до пяти лет лишения свободы.

Московская полиция была вызвана в отель после того, как американец якобы вел себя агрессивно и использовал "ненормативную лексику" – нецензурную брань. Мужчина проигнорировал просьбы полицейских изменить свое поведение и был арестован, сообщает информационное агентство Интерфакс. По прибытии в полицейский участок мужчина ударил полицейскую женщину, заявил представитель полиции.

Авторитеты установили личность мужчины, родившегося в 1978 году, который, как сообщается, не имел при себе регистрационной карты, выданной при въезде в страну.

Исторический обмен заключенными между Россией и Западом

Россия освободила американских граждан, в том числе бывшего солдата Пола Уэлана и журналиста Эвана Гершкович, в крупнейшем обмене заключенными с западными странами со времен окончания холодной войны две недели назад, в обмен на российских агентов, удерживаемых на Западе. Другие американские и западные граждане все еще находятся в российском заключении.

Россию обвиняют в том, что она неоднократно приговаривала американских граждан к длительным тюремным срокам в качестве рычага для обмена на задержанных соотечественников за рубежом.

Московской полиции пришлось вмешаться в отель из-за агрессивного поведения американца и использования "ненормативной лексики". Несмотря на просьбы полицейских изменить поведение, он продолжил вести себя неподобающим образом, в результате чего был арестован за нападение на полицейскую женщину.

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