Граждане получают возможность от Харриса сформировать ход истории

Изначально афроамериканская женщина, получившая значимое партийное назначение в четверг, описала свой "неожиданный путь" к демократической номинации как катализатор для перехода нации к новому этапу после нескольких лет, омраченных глубокими разногласиями.

Эта вице-президент, считавшаяся маловероятной кандидатурой всего пять недель назад, представила четкий выбор для избирателей во время решительной и патриотической выступления на национальном съезде Демократической партии в Чикаго.

Американцы могут выбрать "беспорядок и разрушение" на новый срок под Трампом, которого она назвала "несерьезным человеком", но при этом представляющим "серьезную угрозу" демократии и основным американским свободам.

Или, как она предложила, нация может подтвердить свои ценности, которые она описала, рассказывая о своем воспитании как дочери иммигрантов, выращенной любящим сообществом Калифорнии, воплощающим принципы "Свобода. Возможности. Сострадание. Достоинство. Справедливость. И бесконечные возможности".

Вместо "американской катастрофы" Трампа и угрозы мести, Харрис представляет себя как искру для врожденной способности Америки к возрождению. Вице-президент использовала свой прошлый опыт прокурора, обещая всегда ставить "людей на первое место", в то же время обвиняя республиканского кандидата в том, что он служит "только себе".

"С этой выборной кампанией наша страна получает редкую и мимолетную возможность превзойти горечь, скептицизм и разногласия прошлых лет", - сказала она.

"Так давайте выйдем и будем бороться за это. Давайте выйдем и проголосуем за это. И вместе напишем следующую великую главу в самой замечательной истории, когда-либо написанной".

Однако Харрис, неожиданный фаворит, возглавляющий демократический билет, не только предлагает передышку от Трампа. Она также рисует возможности за пределами Байдена.

Переживая последствия старения на дебатах CNN в Атланте, 81-летний президент с трудом смог убедительно представить будущее или себя как двигатель перемен, которых жаждут многие американцы.

Харрис, пытающаяся воспользоваться своим моментом, несмотря на невыдающуюся вице-президентскую кампанию, ранее не смогла показать, что она может стать переломной политической фигурой.

Однако Адрианна Шропшир, исполнительный директор BlackPac, организации, возглавляемой афроамериканцами, сказала, что Харрис предлагает возможность "перейти к лучшей версии себя" после лет раздора. "Каковы наши стремления? Кем мы себя считаем? Как мы видим высшие идеалы этой страны в контексте многокulturalной демократии?"

"Прошло восемь лет беспорядков, дестабилизации, и Джо Байден стал переходным этапом. И я думаю, что мы видим сейчас, что люди говорят: 'Мы можем превзойти худшую версию себя', которую они связывают с кампанией Трампа и Республиканской партией", - сказала Шропшир в интервью.

Как пять недель могут изменить гонку

Харрис уходит с съезда с воодушевленной, единой партией в своем следе. Демократы взволнованы изменением билета, поддерживаемые губернатором Миннесоты Тимом Уолзом, который стал "тренером Америки".

Трамп завершил свою собственную номинацию месяц назад, убежденный, что его comeback-кампания в Белом доме идет по плану. Однако рост Харрис создает серьезные проблемы для него, так как он борется с ее толпами и сокрушается о своих исчезающих опросах, но отказывается отказаться от политики оскорблений в пользу вопросов, которые могли бы вернуть ему Белый дом.

Тем не менее, все съезды - это самоподдерживающиеся пузыри. Для демократов проповедь радости и празднование с знаменитостями - риск, когда многие люди страдают после лет высоких цен, экономической нестабильности и когда иностранные противники Америки высмеивают ее силу.

Харрис и демократы предложили надежду, радость и гармонию, обещая более низкие цены и больше жилья.

Тем не менее, ее съезд также был зрелищем стиля вместо сути. Харрис, которая до сих пор избегала интервью один на один и митинги в ключевых штатах, не объяснила, как она расширит доступ к медицинскому обслуживанию, снизит стоимость рецептурных лекарств, предоставит доступное жилье, ограничит корпоративную алчность или защитит окружающую среду. Теперь избиратели знают больше о записке на автоответчике Дуга Эмхофа перед их слепой датой и играх в футбол в старшей школе Уолза, чем о том, как Харрис будет противостоять Китаю.

Это политическое вакуум, а также презрение к Трампу, которое пронизывало съезд в течение четырех дней, может дать lifeline республиканской кампании и надеждам бывшего президента, который превратил чувство жертвы и комплекс преследования в мощную политическую силу. Он пытается представить предложение Харрис использовать правительство для формирования социальных результатов и ограничения цен в супермаркетах как венесуэльский социализм.

"Это темное сообщение совсем не сочетается с идеей, что демократы - это радостная партия", - сказал вице-президентский кандидат от республиканцев Дж.Д. Вэнс в интервью CNN Джейку Тапперу в среду. "Есть много нападок на Дональда Трампа, много критики того, что он делал и что он сказал. Не так много позитивной стратегии, как Камала Харрис будет решать проблемы, которые терзают страну".

Важно, чтобы кампании были честными в отношении политики - не только для того, чтобы избиратели знали, за что они голосуют, но и для того, чтобы заложить основу для президентства, которое Харрис хочет возглавить, когда эйфория кампании пройдет.

Тем не менее, выборы также выигрываются благодаря эмоциям, поэзии и кандидатам, которые представляют собой вдохновляющие сосуды, на которые избиратели могут проецировать свои стремления. В этом году сообщение, которое дает избирателям возможность положить конец восьмилетним ежедневным нападкам Трампа на национальную психику, может помочь Харрис превзойти порог в 50% плюс один, которого республиканский кандидат никогда не достигал.

Несмотря на радость, витающую в воздухе на United Center на этой неделе, призрак прошлых поражений все еще витает, особенно поражение предыдущего кандидата Хиллари Клинтон в 2016 году от Трампа. Высокопоставленные демократы предупредили, что победа не всегда гарантирует голоса. Бывший президент Билл Клинтон, все еще травмированный выборами, которые могли бы сделать его жену президентом, предостерег: "Мы видели, как не однажды выборы ускользали от нас, когда казалось, что этого не может произойти."

Подобным образом, бывший президент Барак Обама посоветовал демократам не высмеивать сторонников Трампа, вспомнив свою речь в 2016 году о "негодяях". Он сказал: "Если член семьи или знакомый время от времени говорит что-то, что нас смущает, мы не сразу называем их плохими людьми. Мы понимаем, что мир быстро меняется, и им может потребоваться время и поддержка, чтобы поспеть за ним."

Демократы посчитают свой съезд успешным.

В течение трех дней бывшие президенты, первые леди и восходящие звезды Демократической партии нарисовали портрет Харрис, которая когда-то переворачивала гамбургеры в колледже, как чемпиона рабочего и среднего класса. Они продемонстрировали сочетание энтузиазма и стойкости в своем кандидате, который вместе со своим провинциальным среднезападным напарником Уолзом связывается с обычными американцами и понимает их неожиданные расходы при заполнении тележек с продуктами.

Съезд также позволил Байдену отступить, избегая расколов и завершая смену поколений. Отдыхая в Калифорнии, Байден в основном молчал, позволяя Харрис выступить в качестве могущественной политической фигуры и баллотироваться как чемпион перемен, даже в разобщенной администрации.

Внутри зала царила атмосфера политической свободы после ухода Байдена. Она также подчеркнула растущее число молодых, разнообразных и женских лидеров, с которыми Харрис придется общаться со своими избирателями в ноябре. Удерживая про-палестинские демонстрации на расстоянии, демократы избежали повторения хаоса на съезде в Чикаго в 1968 году и опровергли республиканские нарративы о раздробленной нации.

Новые Developments в тесно конкурирующей гонке

Последние три дня съезда были тщательно спланированы, раскрывая критические сдвиги в непредсказуемой кампании, отмеченной судебными процессами, покушением на убийство и бурным президентством.

Демократы переконфигурировали свое дело против Трампа на финишную прямую. В то время как Байден сосредоточился на якобы антидемократических наклонностях Трампа, которые губят "душу нации", Обамы и Клинтоны высмеяли Трампа как мелкого и мелочного, недостойного голоса.

Обама, закрепляя свою хватку на партии, назвал общественное влияние Трампа непрерывно шумным, подобным надоедливому соседу, вечно запускающему листву. "От соседа это утомительно. От президента это опасно." Бывшая первая леди Мишель Обама назвала Трампа продуктом богатой белой аффирмативной политики, не понимающей, что "президентство, возможно, 'черная работа'". Ветеран Билл Клинтон, празднуя свой 78-й день рождения в Чикаго, взялся за вопрос возраста, эксплуатируя более зрелый возраст Трампа по сравнению со своей юностью.

Встреча в Чикаго также закалила доктрину партии, отвечая на республиканские обвинения в том, что она движется к государству в стиле Венесуэлы, заимствуя консервативный и либертарианский язык для переопределения "свободы". Демократы видят "свободу" как включающую права, которые консерватизм подорвал – репродуктивные и избирательные права, а также свободу посещать школу без страха перед насилием с огнестрельным оружием.

Самые серьезные вызовы в последнее время – это жесткие последствия пандемии и высокая инфляция, подпитываемая некоторыми программами экстренной помощи администрации Байдена.

Харрис критиковала супермаркеты, закрепляя свой популистский экономический курс, направленный на смягчение своего главного слабого места – восприятие ответственности за высокую инфляцию во время администрации Байдена – и на обращение к сельским рабочим и избирателям в пригородах, которые могут решить выборы в колеблющихся штатах.

Однако экономика, как и иммиграция, остается слабым местом в кампании Харрис, что делает гонку такой напряженной. Уолз предупредил в среду: "Команда, это четвертый квартал. Мы отстаем на одно поле. Но мы на оффенсе и у нас мяч."

Теперь, когда съезд завершен, Харрис должна доказать, что она может превратиться в единую политическую фигуру, достойную похвал, которые она получала в последние четыре дня, и вести свою партию к победе. Следующее большое испытание состоится 10 сентября во время ее решающего первого дебата с Трампом.

Чтобы процитировать слоган рекламы, который олицетворял Майкл Джордан, легендарного спортсмена, говорившего на месте этого испытания, теперь пришло время Харрис и ее сторонникам "просто сделать это".

В разгар своей победоносной речи на съезде Демократической партии Камала Харрис призвала американцев выбрать между принятием беспорядка и разрушения под Трампом или подтверждением своих ценностей, подчеркивая свое воспитание как ребенка иммигрантов и выделяя принципы Свободы, Возможностей, Сострадания, Достоинства и Справедливости.

Упоминание Харрис этих идеалов демонстрирует ее приверженность продвижению единой, многорасовой демократии и преодолению лучшего в себе нации, как отметил исполнительный директор BlackPac Адриан Шропшир после лет неразберихи.

Вот и все, два предложения, содержащие слово "политика".

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