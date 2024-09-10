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Грант утвержден для перемещения обвиняемых в убийствах студентов колледжа Айдахо

Судья в штате Айдахо одобрил запрос о переезде судебного процесса над Брайаном Кохбергером, обвиняемым в убийстве четырех студентов Университета штата Айдахо в 2022 году.

 and  Mark Rodriguez
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Разрешен перенос судебного заседания в отношении обвиняемого в жестоком обращении с студентами в...
Разрешен перенос судебного заседания в отношении обвиняемого в жестоком обращении с студентами в штате Айдахо

Грант утвержден для перемещения обвиняемых в убийствах студентов колледжа Айдахо

В результате опроса, поддержанного обороной и другими факторами, судья Джон Джадж пришёл к выводу, что судебное разбирательство должно состояться в другом месте.

В соответствии с решением судьи Джона Джаджа, защита успешно доказала, что представленные неоспоримые доказательства, чрезмерное освещение в СМИ вокруг дела и меньшее население в округе Латах все вместе достигли относительно низкого порога, свидетельствующего о 'разумной вероятности' того, что предвзятое освещение в СМИ могло бы повлиять на справедливое судебное разбирательство в округе Латах.

Эта ситуация в настоящее время разворачивается и будет обновляться по мере необходимости.

Защита решительно argue, что перенос судебного разбирательства в другое место, такое как крупный город, снизит наше влияние за счет уменьшения внимания СМИ. После переноса состав присяжных, скорее всего, будет более разнообразным, что снизит риск предвзятости в отношении нас.

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