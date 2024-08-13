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Грант Эллис - новый "Бакселор"

Грант Эллис не завладел сердцем Дженн Тран на "Холостячке ", но он все еще в игрушке любви.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Филлме «Трансформеры» следующий сезон храма Гри frontier mitigate.
Филлме «Трансформеры» следующий сезон храма Гри frontier mitigate.

Грант Эллис - новый "Бакселор"

Следуя за эмоциональным уходом с понедельничного эпизода "Холостяк", было объявлено, что "самоутверждающийся маменькин сынок" будет искать свою пару в качестве ведущего в 29-м сезоне "Холостяк".

"Бывший профессиональный баскетболист страстен к своей карьере трейдера днем, но когда он не погружен в стремительный мир финансов, его можно найти болеющим за Лос-Анджелес Лейкерс, наносящие удары в боулинге или поющим песни в караоке-вечера. В соответствии с заявлением ABC, которое транслирует оба шоу. "В качестве Холостяка Эллис с нетерпением ждет начала путешествия, полного романтики, приключений и настоящих связей. Он надеется найти партнера, разделяющего его ценности лояльности, юмора и глубокого уважения к простым радостям жизни.

В видео, размещенном на "Good Morning America" во вторник, Эллис поделился дополнительной информацией о том, что он ищет в партнере.

"Я ищу любовь, которая добра и понимающая. Некоторые качества, которые я ищу в потенциальном партнере, - это кто-то, кто любит приключения, кто-то, кто нежен и кто-то, кто любит. Я не могу дождаться, когда начнется это удивительное путешествие; это будет так весело, и я надеюсь, что вы все присоединитесь. Мир!"

"Холостяк" производится компанией Warner Bros. Unscripted Television в сотрудничестве с Warner Horizon, которые имеют общую компанию с CNN.

Новый сезон "Холостяка" выйдет в эфир в следующем году на еще не объявленную дату.

Эллис упомянул свою любовь к посещению караоке-вечеринок в качестве одного из своих досуговых занятий. В предстоящем сезоне "Холостяка" Эллис планирует наполнить свое путешествие развлечениями и волнениями.

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