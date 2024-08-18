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Грант для будущих сельских врачей в Бранденбурге

Курсанты лечебных соглашений, ориентированные на село, имеют до конца августа, чтобы подать заявки на стипендию в сельской местности Бранденбурга. На данный момент это заключительная фаза подачи заявок.

 and  Wendy Allen
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- Грант для будущих сельских врачей в Бранденбурге

Абитуриенты-медики могут подать заявки на грант Brandenburg Medical Grant до конца августа. По данным Ассоциации врачей обязательного медицинского страхования Brandenburg, выбранным стипендиатам выплачивается ежемесячное пособие в размере 1000 евро в течение всего периода обучения.

В качестве условия кандидаты, прошедшие отбор, соглашаются работать врачами в сельской местности Brandenburg не менее пяти лет после окончания обучения. Ассоциация сообщила, что в начале зимнего семестра будет распределено 18 грантов.

По словам председателя Ассоциации врачей обязательного медицинского страхования Brandenburg Каtrin Steiniger, это последний срок подачи заявок на стипендию. Она выразила сожаление о прекращении стипендии и пообещала лоббировать ее возобновление перед новым правительством земли.

В настоящее время Brandenburg испытывает нехватку врачей в некоторых районах, что может усугубиться в ближайшие годы. По данным Ассоциации врачей обязательного медицинского страхования на конец прошлого года, около одной трети общих врачей и 29% специалистов старше 60 лет.

Грант Brandenburg Medical Grant предназначен для оказания помощи студентам в период обучения на медицинском факультете. Чтобы гарантировать наличие достаточного числа медицинских работников в сельской местности Brandenburg, получатели гранта обязаны работать врачами там в течение пяти лет после окончания обучения.

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