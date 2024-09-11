Готэр: якобы пятница, считающаяся несчастной, приносит меньше вреда по сравнению с другими днями

В 2023 году наиболее частыми сообщениями о повреждениях были по четвергам, в среднем 424 случая в день. Однако к середине 2024 года этот паттерн почти не изменился.

Неожиданно, понедельники заняли первое место. По словам Мегги Опперманн из Гётаэра, "в 2024 году понедельники видели примерно на 200 больше сообщений о повреждениях в среднем, чем пятницы".

Она советует быть осторожным в начале недели. В этом году ближайший пятница, 13-е, выпадает на декабрь.

В свете нового тренда понедельники стали более склонны к большему числу сообщений о повреждениях. Кроме того, ближайшее пятница, 13-е, в декабре может не быть таким рискованным, как принято считать, так как его наступление на менее опасный день недели потенциально может сделать его менее подверженным инцидентам.

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