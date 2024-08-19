Получение ипотеки, простыми словами - Государственная финансовая помощь на строительство частных жилых домов

Высокий интерес к государственной помощи для покупки недвижимости в Тюрингии С июня существует опция государственной субсидии, что вызвало значительный спрос – часто направленный не по адресу, как сообщает Министерство финансов в Эрфурте. Заявки на эту субсидию на жилье для семьи должны подаваться в Тюрингский банк реконструкции, а не в финансовые власти или Министерство финансов. В конце концов, речь идет о потенциальном 5% вкладе из государственной казны в стоимость первой собственной жилой недвижимости, при соблюдении всех условий.

Государственная субсидия для объектов недвижимости до 400 000 евро

Фракция ХДС в ландтаге связала свое одобрение бюджета Тюрингии на 2023 год с определенными условиями. Одним из этих условий была семейная субсидия на покупку недвижимости. Для этого Министерство инфраструктуры установило условия субсидии. С начала этого года эту государственную субсидию можно получить на объекты недвижимости, дома или земельные участки, приобретенные с 2 января – в большинстве случаев это сопряжено с существенным финансовым вкладом.

"Граждане Тюрингии с хотя бы одним ребенком в возрасте до 18 лет могут претендовать на субсидию для покупки собственной жилой недвижимости в зависимости от уплаченной цены", - говорится в заявлении Министерства финансов. Предпосылкой является полная уплата налога на передачу недвижимости и подтверждение цены в нотариальном договоре купли-продажи. До 5% будет возмещено для объектов недвижимости стоимостью до 400 000 евро, для земельных участков – до 100 000 евро. Кроме того, недвижимость должна быть собственным жильем не менее пяти лет, согласно правилам субсидии.

Спорная норма

Субсидия стала предметом спора между ХДС и красно-зеленой коалицией меньшинства. ХДС считает, что это поддержит семьи и стимулирует строительство жилья. Красные-зеленые, однако, утверждают, что от этой субсидии выиграет лишь небольшой, состоятельный сегмент семей, в то время как большинство не получит никакой выгоды.

Министерство финансов уточняет, что налоговая администрация ответственна только за налог на передачу недвижимости и не занимается заявками на субсидии. Юридически, 5% субсидия не является возвратом налога на передачу недвижимости, который в Тюрингии в этом году был снижен с 6,5 до 5,0% благодаря совместным усилиям ХДС вместе с голосами АФД и СВП. Значительное влияние АФД на снижение налога привлекло внимание на национальном уровне.

Фракция ХДС в ландтаге сделала одобрение бюджета Тюрингии на 2023 год зависимым от определенных условий, одним из которых является семейная субсидия на покупку недвижимости. ХДС считает, что эта субсидия поддержит семьи и стимулирует строительство жилья.

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