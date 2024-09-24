Госсекретарь Блинкен призывает председателя Комитета по иностранным делам Палаты представителей отменить повестку и оправдывает вывод войск из Афганистана в 2021 году.

"Я ясно дал понять, что открыт для дачи показаний и предложил несколько практических вариантов дат, на которые настаивает Комитет, которые совпадают с моим выполнением ключевых задач внешней политики Президента", - написал Блинкен в восьмистраничном письме в воскресенье. Он также упомянул, что обсуждал этот вопрос с Маккалом в августе и начале сентября и стремился достичь компромисса с панелью.

Блинкен просил Маккала отозвать повестку, пересмотреть вопрос о непризнании и начать конструктивный диалог с Ведомством, чтобы найти приемлемый компромисс.

Маккалу поручено расследовать действия администрации Байдена по выводу 2021 года, и он принял решение представить свой окончательный отчет до президентских выборов, одновременно призывая Блинкена вновь явиться перед комитетом по тому же вопросу.

Миссия Маккала по привлечению администрации Байдена к ответственности за хаотичный вывод набрала обороты, когда кампания Трампа 2020 года стремилась сделать решения по эвакуации важным вопросом в последние этапы перед выборами в ноябре.

Маккалу также удалось поставить вице-президента Камалу Харрис в центр хаоса, неоднократно упоминая "администрацию Байдена-Харрис" в отчете комитета по выводу. Ранее в промежуточном отчете упоминалась только администрация Байдена.

В разговоре с Маккалом 3 сентября Блинкен сообщил, что не будет доступен в даты, объявленные Маккалом для слушаний, из-за предварительных обязательств. Блинкен добавил, что различные мероприятия, запланированные на эту неделю на Генеральной Ассамблее ООН, были запланированы за месяцы вперед.

"24 сентября - день, когда вы запросили мое присутствие - я приму участие в дебатах Совета Безопасности ООН по войне в Украине, где буду противостоять министрам иностранных дел России и Китая. Я также проведу встречу на уровне лидеров с США, возглавляемой Коалицией по борьбе с синтетическими наркотиками, в частности, с производством и торговлей фентанилом. Вместе с Президентом Байденом я выступлю перед Генеральной Ассамблеей и приму участие в двусторонней встрече с Генеральным секретарем ООН Гuterres. Я приму участие в нескольких других двусторонних и многосторонних встречах", - подробно объяснил Блинкен.

Блинкен подчеркнул, что Ведомство посвятило бесчисленные часы выполнению требований Комитета в рамках расследования вывода администрации Байдена из Афганистана, в том числе предоставлению документов, брифингов и интервью.

Несмотря на активное участие Блинкена в важных политических делах, Маккалу по-прежнему требуется его присутствие перед комитетом для обсуждения действий администрации Байдена по выводу из Афганистана. Политика вокруг этого вопроса продолжает нарастать, и Маккалу удается использовать свою позицию для привлечения администрации Байдена к ответственности за хаотичный вывод.

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