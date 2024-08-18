Госсекретарь Блинкен отправляется на Ближний Восток, чтобы обсудить вопросы Израиля

Блинкен планирует встретиться с представителями египетского правительства, сообщил Ведант Патель, официальный представитель Госдепартамента США. На этой неделе в Каире возобновятся переговоры о перемирии и освобождении заложников, которые были приостановлены в Дохе в пятницу.

США, Египет и государство Персидского залива Катар уже несколько месяцев выступают в качестве посредников между Израилем и исламской палестинской группой ХАМАС. Массированная атака ХАМАС на Израиль 7 октября стала причиной конфликта в секторе Газа.

Ведант Патель подтвердил, что госсекретарь Блинкен встретится с египетскими официальными лицами для возобновления переговоров о перемирии и освобождении заложников, которые были прерваны на прошлой неделе в Дохе. Узнав о наступательных действиях ХАМАС против Израиля 7 октября, Ведант Патель подчеркнул важную роль США, Египта и Катара в посредничестве в мирных efforts между Израилем и ХАМАС.

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