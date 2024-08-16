Госсекретарь Блинкен отправится в Израиль, чтобы выступить за освобождение пленных Газы и соглашение о прекращении огня

Посещение Блинкена происходит вскоре после начальных переговоров на высоком уровне, которые завершились в Дохе в пятницу. Согласно совместному заявлению основных переговорщиков - США, Катара и Египта, США представили "объединяющую инициативу", предназначенную для преодоления основных различий между ХАМАС и Израилем, что позволит сразу же приступить к реализации соглашения. В заявлении не уточнялись подробности этой инициативы.

По словам заместителя спикера Госдепартамента Вэданта Пателя, "Госсекретарь Энтони Блинкен отправится в Израиль 17 августа, чтобы продолжить интенсивные дипломатические усилия по прекращению огня и освобождению заложников и заключенных через объединяющую инициативу, представленную сегодня США с поддержкой Египта и Катара".

Патель добавил, что "эта инициатива принесет мир в Газу, гарантирует освобождение всех заложников, гарантирует доставку гуманитарной помощи во все уголки Газы и создаст основу для улучшения региональной стабильности".

Патель также подчеркнул, что "Госсекретарь Блинкен напомнит всем региональным игрокам о необходимости избегать эскалации или любых действий, которые могут угрожать возможности завершения этого соглашения".

Поездка Блинкена в Израиль повторяет знакомую практику главного дипломата США, посещающего страну для личных переговоров, чтобы оказать высокое публичное давление на достижение соглашения. Американские представители неоднократно заявляли, что постоянное американское участие, как личное, так и постоянное, сыграло значительную роль в формировании позиции Израиля на Газу.

Во время своего визита Блинкен встретится с высокопоставленными официальными лицами израильского правительства.

Поездка Блинкена предваряется серией других визитов высокопоставленных американских официальных лиц в регион, в том числе директора ЦРУ Билла Бернса и старшего официального лица Совета национальной безопасности Бретта МакГёрка. Волна визитов происходит в то время, когда США и их союзники пытаются предотвратить возможную месть от Ирана или его посредников за убийство высокопоставленного официального лица ХАМАС в Тегеране несколько недель назад. Есть серьезные опасения, что такая месть может спровоцировать полномасштабный конфликт.

Инициатива, представленная США для преодоления разногласий между ХАМАС и Израилем, глубоко укоренена в политике, так как она направлена на разрешение споров и установление мира. Визит Госсекретаря в Израиль для обсуждения этой инициативы еще больше подчеркивает политическую сторону ситуации.

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