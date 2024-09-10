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Госпитализация главного обвиняемого по делу о изнасиловании

Взначном судебном процессе дачу показаний подзащитным было перенесено. Возникает подозрение, что он пытается уйти от суда. В настоящее время судья выступает за мнение внешнего специалиста.

 and  Ksenia Johnson
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Жизель П. ведёт судебный процесс в Авиньоне против своего бывшего супруга, который якобы подмешивал...
Жизель П. ведёт судебный процесс в Авиньоне против своего бывшего супруга, который якобы подмешивал ей наркотики в течение длительного времени и подстрекал других к сексуальному насилию.

- Госпитализация главного обвиняемого по делу о изнасиловании

Отложение судебного процесса над Домиником П. в Авиньоне, Франция

Судебный процесс над Домиником П., главным обвиняемым в деле о изнасиловании в французском городе Авиньоне, временно приостановлен. Доминика, 71 года, госпитализировали, как объявил его адвокат. Судья Арато назначил обязательное медицинское обследование. Обвиняемый якобы покинул суд накануне из-за болей в животе.

Адвокат Заварро опровергла спекуляции о том, что Доминик уклоняется от суда. "Он неоднократно заявлял о своем желании присутствовать и давать показания", - заявила она. Судья предложил отложить процесс "до улучшения его здоровья". Адвокаты бывшей жены согласились с этим решением. Ни Гизель П., ни ее дети не хотели давать показания при его отсутствии.

"Зависимое поведение"

Француз, якобы подмешивавший снотворное своей жене и предлагавший ее незнакомцам для сексуального насилия в течение многих лет, должен был впервые дать показания во вторник. Эксперты охарактеризовали его как "эгоистичного" и "манипулятивного". Он признал свою непреднамеренную жестокость по отношению к бывшей жене Гизель П. и другим. Он назвал это "зависимым поведением".

На прошлой неделе Гизель П. рассказала в суде о своих переживаниях, описывая годы неоправданных провалов в памяти и гинекологических проблем, прежде чем узнать о деяниях своего мужа. Расследование другого преступления привело к обнаружению примерно 4000 изображений и видеозаписей, на которых она изображается изнасилованной без сознания.

  1. "Судья, учитывая здоровье Доминика П. и чувствительность последующих показаний, принял решение отложить судебный процесс до его полного выздоровления."
  2. "Несмотря на признание Домиником своего 'зависимого поведения', последующие судебные слушания, как ожидается, предоставят подробный отчет о его действиях и их воздействии на жертв."

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