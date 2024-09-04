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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Городской совет Рима планирует ввести плату за посещение фонтана Треви.

 and  Anthony Ross
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Участники группы 'Последнее поколение' провели акцию протеста у знаменитого фонтана Треви, выступая...
Участники группы 'Последнее поколение' провели акцию протеста у знаменитого фонтана Треви, выступая за экологические действия.

Городской совет Рима планирует ввести плату за посещение фонтана Треви.

Мэрия Рима рассматривает возможность введения платы за посещение знаменитого фонтана Треви. Как сообщил советник по туризму Алессандро Онорота в интервью "Корriere della Sera" в среду, он поддерживает ограниченный и временный доступ к фонтану Треви. Возможно, будет введена система бронирования, которая предоставит бесплатный вход для местных жителей и взимать символический один евро с туристов.

Цель не заключается в получении прибыли, а в контроле над переполненностью этого знакового места, подчеркнул Онорота. Барокко-стильный фонтан, построенный в 18 веке, является одним из самых популярных туристических объектов в Риме. Большое скопление людей вокруг него часто создает такое столпотворение, что трудно даже взглянуть на фонтан.

Представитель мэрии Рима сказал новостному агентству AFP, что предложение Онорота является всего лишь "предварительной концепцией". Пока никаких решений не принято. "Это сложная и трудная тема, но мы должны будем с ней столкнуться", - сказал он. Рим должен гарантировать, чтобы туризм был устойчивым tanto для города, как и для окружающей среды.

Проблемы, связанные с избыточным туризмом, затрагивают места по всему миру. В 2021 году Венеция ввела испытательный сбор за вход для однодневных туристов в особенно переполненные дни в попытке лучше управлять толпами. Также продолжаются протесты против влияния наплыва туристов на Канарские и Балеарские острова.

Европейский союз выразил обеспокоенность влиянием избыточного туризма на культурное наследие в свете недавних действий, принятых в городах, таких как Рим и Венеция. Европейский союз призывает государства-члены принять меры, чтобы гарантировать устойчивый туризм.

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