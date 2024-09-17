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СпортНовостиМанчестер Сити

Городской чиновник Родри предлагает прекратить работу, выражая обеспокоенность: "Деньги не должны доминировать во всем"

Насыщенный расписание футбольного события

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 2 минут
Расписание Родри всё более заполнено.
Расписание Родри всё более заполнено.

Городской чиновник Родри предлагает прекратить работу, выражая обеспокоенность: "Деньги не должны доминировать во всем"

Футбольный календарь все больше заполняется, вызывая обеспокоенность со стороны профсоюза футболистов FIFPro уже с сентября. Даже полузащитник "Манчестер Сити" Родри, мастер своего дела, рассматривает возможность забастовки, если количество матчей продолжит расти. Он выразил свои опасения перед матчем своей команды в Лиге чемпионов против "Интера" из Милана, сказав: "Если так будет продолжаться, у нас нет другого выхода".

Родри, который участвовал в чемпионате Европы в Германии, сыграл 50 матчей в сезоне 2023/24 и 56 матчей в сезоне 2022/23. Его последняя победа в Лиге чемпионов против "Интера" из Милана включала 13 матчей от группового этапа до финала. В новом формате это увеличилось бы до 15 матчей без плей-офф.

По словам Родри, новый формат Лиги чемпионов и реформированный Клубный чемпионат мира могут привести к изнурительным 70-80 матчам. Он считает, что максимум 40-50 матчей, иначе "уровень падает" из-за невозможности играть на таком уровне в течение длительного периода.

Кроме того, увеличение количества матчей означает больший финансовый доход для клубов. Если ранее UEFA платила клубам около двух миллиардов евро в сезон, то теперь эта сумма увеличится до 2,467 миллиарда евро. Однако Родри подчеркивает, что речь не только о деньгах. Он подчеркивает важность предоставления футболистам возможности отдыхать, чтобы поддерживать качество футбола, ссылаясь на своего товарища по команде Мануэля Аканджи и вратаря "Ливерпуля" Аллисона, которые также выражали подобные опасения. Аканджи даже рассматривал возможность уйти на пенсию в 30 лет из-за избытка матчей.

Мировой профсоюз футболистов FIFPro начал призывать к защитным мерам в начале сентября, стремясь ограничить поездки, предоставить возможность отдыхать и гарантировать адекватное восстановление, чтобы помочь спортсменам достичь своего полного потенциала. Одним из примеров был бывший товарищ Родри по команде Хулиан Альварес, который сыграл в общей сложности 75 матчей за национальную команду и "Сити" в прошлом сезоне, включая турниры Copa América и Олимпийские игры. В прошлом сезоне Альварес был частью 83 команд.

Озабоченность Родри по поводу увеличения количества матчей разделяется "Манчестер Сити", так как клуб выразил поддержку призывам FIFPro о защитных мерах. "Манчестер Сити", а также другие ведущие европейские клубы обеспокоены тем, что новый формат Лиги чемпионов и реформированный Клубный чемпионат мира могут отрицательно сказаться на производительности и благополучии игроков.

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