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Городская область и окружающий ее округ выделяют средства на развитие навыков для Силиконовой Саксонии.

Развитие микроэлектроники и полупроводникового сектора в северном регионе Дрездена очевидно. Множество корпораций устанавливают свои производственные мощности в Силиконовом Саксонии, в том числе и крупнейшего в мире производителя чипов. Это рост требует квалифицированной рабочей силы.

 and  Hanna Hofmann
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Саксонский Силикон испытывает высокий спрос на квалифицированную рабочую силу.
Саксонский Силикон испытывает высокий спрос на квалифицированную рабочую силу.

Получение обучения в определенной области - Городская область и окружающий ее округ выделяют средства на развитие навыков для Силиконовой Саксонии.

Дрезден готовится к открытию нового центра профессионального образования в области электроники, что является шагом города и Свободного государства в направлении удовлетворения растущей потребности в квалифицированной рабочей силе в секторе производства чипов в Саксонии. Планируемое здание, которое должно быть готово к 2028-2029 годам, обойдется в 127,5 миллионов евро.

Министр-президент Саксонии Михаэль Креtschmer (ХДС) назвал это "важным вложением в будущее нашего региона". Дрезден является главным центром микроэлектроники в Европе, а Силикон Саксония демонстрирует стабильный рост.

Новый центр образования существенно увеличит возможности обучения в перспективной области электроники, что будет полезно не только крупным производителям полупроводников, но и средним компаниям.

В Дрездене строится современный центр обучения

Министр культуры Саксонии Кристиан Пиварц (ХДС) назвал factories по производству чипов "движущей силой Силикон Саксонии", особенно для микротехнологов и мехатроников. Новый центр профессионального образования станет современной площадкой для подготовки рабочей силы будущего.

Мэр Дрездена Дирк Хилберт (ФДП) подчеркнул наличие в городе инновационных образовательных программ и возможностей, отметив, что новый центр откроет перспективы обучения для будущих поколений в областях микротехнологии, мехатроники, систем электроники и электротехники.

На прошлой неделе состоялась церемония закладки фундамента нового завода тайваньской компании TSMC, которая планирует производить чипы, в основном для автомобильной промышленности, вместе с тремя партнерами. С этим шагом крупнейший в мире контрактный производитель силиконовых микроэлектроники приходит в Европу, а именно в северный Дрезден, превращая регион в центр тяжеловесов промышленности, таких как Infineon и Bosch, которые расширяют свои мощности.

Новый центр профессионального образования будет отвечать на спрос на квалифицированную рабочую силу в области электроники, служа "другой" важным ресурсом наряду с существующими производителями полупроводников и расширяющимися мощностями промышленных гигантов. Развитие разнообразных навыков будет способствовать гибкой рабочей силе, предоставляя возможности tanto крупным, как и средним компаниям в регионе.

Интеграция нового центра образования в существующие инновационные образовательные программы и возможности Дрездена создаст комплексную экосистему, гарантируя, что город останется на передовой технологических достижений и сохранит свой статус важного центра для различных областей, таких как микротехнология, мехатроника, системы электроники и электротехника, а также "другие" потенциально выгодные отрасли.

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