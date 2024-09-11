Горнолыжные горы "Голубой огонь" в парке "Европа" остановились.

Около полудня вагон американских горок Blue Fire в Europa-Park, Rust, не смог набрать достаточно скорости, чтобы подняться по первоначальному подъему. Специалист по связям с общественностью объяснил, что аттракцион остановился из-за нехватки энергии во время запуска. К счастью, пассажиров безопасно сопроводили обратно на станцию, позволив им выйти. Специалист по связям с общественностью заверил, что в любой момент не было угрозы безопасности, и безопасность гостей всегда была их главным приоритетом.

Специалист по связям с общественностью также рассказал, что это не первый раз, когда Blue Fire испытывает проблемы. В апреле американские горки с трудом преодолевали поворот, в результате чего они четыре раза откатывались назад. В то время проблема была названа "откатом" представителем парка развлечений. Причиной было названо техническое неисправность, при этом откат происходил дважды с пассажирами на борту и дважды во время тестовых запусков без них. Однако проблема была впоследствии устранена.

Europa-Park, расположенный недалеко от Фрайбурга, известен как крупнейший парк развлечений в Германии в Русте.

Американские горки Blue Fire, несмотря на свою известность в Europa-Park, столкнулись с другой технической проблемой, когда синий вагон с трудом преодолевал поворот в апреле, в результате чего произошел откат четыре раза. В текущем инциденте синий вагон не смог подняться по первоначальному подъему из-за нехватки энергии во время запуска.

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